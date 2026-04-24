ПУМБ не подтверждает информацию о переговорах по приобретению Днепр-Арены

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) обратился в редакцию Sport.ua с официальным опровержением информации о переговорах по приобретению двух активов Приватбанка, а именно тренировочной базы в Приднепровске и стадиона «Днепр-Арена»:

«Сообщаем, что ПУМБ не ведет никаких переговоров о приобретении указанных в материале объектов. Информация о возможном участии банка в таких процессах является недостоверной и не соответствует действительности».

Таким образом, донецкий «Шахтер», которым, как и банком ПУМБ, владеет бизнесмен Ринат Ахметов, вряд ли переедет в Днепр.

В сезоне УПЛ 2025/26 «Шахтер» набрал 57 очков в 24 матчах и идет на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины.