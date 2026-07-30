Клуб Первой лиги подписал экс-полузащитника четырех команд УПЛ

Как стало известно Sport.ua, «Феникс-Мариуполь» заключил соглашение с центральным полузащитником Егором Демченко до 30 июня 2027 года.

29-летний воспитанник запорожского футбола присоединился к ФК «Феникс-Мариуполь» в статусе свободного агента и будет играть за красно-черных под номером 97.

Егор Демченко хорошо известен украинским болельщикам по выступлениям в составе «Металлиста» (в УПЛ) и «Карпат».

Кроме этого, в течение карьеры хавбек защищал цвета запорожского «Металлурга» (в УПЛ), «Буковины», «Авангарда» (Краматорск), «Колоса» (в УПЛ) и ФСК «Мариуполь», которому впоследствии подставил плечо клуб, который теперь называется «Феникс-Мариуполь».

Последним клубом Демченко был «Эпицентр», в который он перешел в начале 2025 года. В прошлом сезоне полузащитник провел за подолян 17 матчей в УПЛ и забил 1 мяч (в ворота «Полтавы»). Также на его счету 1 поединок в Кубке Украины.

«Феникс-Мариуполь» начал новый сезон Первой лиги домашним поражением от «Виктории» (0:1). Во 2-м туре команда Максима Фещука 31 июля на выезде сыграет с «Агробизнесом».