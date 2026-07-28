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  4. Известно, сколько людей смогут посетить игру УПЛ в Каменце-Подольском
Украина. Премьер лига
28 июля 2026, 22:36 |
405
0

Известно, сколько людей смогут посетить игру УПЛ в Каменце-Подольском

Впервые этот город примет поединок УПЛ

28 июля 2026, 22:36 |
405
0
Известно, сколько людей смогут посетить игру УПЛ в Каменце-Подольском
Стадион имени Г. Тонкочеева
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Как стало известно Sport.ua, в соответствии с требованиями безопасности на матч первого тура чемпионата Украинской Премьер-лиги «Эпицентр» — «Оболонь», который состоится 2 августа в Каменце-Подольском, смогут прийти 2600 болельщиков.

В прошлом сезоне «Эпицентр» был вынужден проводить домашние матчи в Тернополе и Киеве, но поскольку теперь стадион имени Г. Тонкочеева в Каменце-Подольском соответствует требованиям УПЛ, запрет на проведение матчей снят.

По имеющейся информации, есть основания надеяться, что на матче будет аншлаг. Стоимость билетов составляет 300–400 гривен. Также можно приобрести сезонные абонементы за 3750 или 5250 гривен в зависимости от сектора.

Ранее «Эпицентр» подпишет еще одного испанца.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу посещаемость зрители фанаты болельщики инсайд Эпицентр Каменец-Подольский Оболонь Киев Эпицентр - Оболонь
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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