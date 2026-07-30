Косырин рассказал, за счет чего Динамо и ЛНЗ смогут удачно сыграть

Бывший нападающий национальной сборной Украины Александр Косырин эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на ответные матчи украинских команд во втором квалификационном раунде еврокубков, которые состоятся 30 июля.

«Вчерашний поединок «Полесья» в Лиге конференций еще раз подтвердил, что в футболе мелочей не бывает. Игнорирование игровой дисциплины, ошибочные решения в ключевые моменты приводят к печальным последствиям.

Тем не менее, на мой взгляд, сегодня решающую роль будет играть реализация голевых моментов. Если с этим возникнут проблемы, то избежать неудачи будет нереально.

Склоняюсь к тому, что киевские динамовцы в Салониках в Лиге Европы уже не будут допускать таких детских ошибок в центре обороны, как неделю назад в Люблине, и постараются воспользоваться одной из возможностей отличиться у чужих ворот. Думаю, что в основное время подопечные Игоря Костюка возьмут реванш – 1:0, а судьба путевки в следующий раунд решится в овертайме.

Ожидаю очень упорную борьбу и в Генте, где «горожане» в Лиге конференций будут принимать ЛНЗ. Будет досадно, если черкасчане свой дебют на международной арене завершат так быстро. Все же надеюсь, что подопечные Виталия Пономарева выберут правильную тактику, будут неуступчивы в переходной фазе и склонят чашу весов на свою сторону – 1:0».

Ранее известный эксперт определил судьбу «Динамо« и ЛНЗ в еврокубках.