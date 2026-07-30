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Лига Европы
30 июля 2026, 13:56 | Обновлено 30 июля 2026, 13:57
306
0

Косырин рассказал, за счет чего Динамо и ЛНЗ смогут удачно сыграть

По мнению экс-игрока сборной Украины, ПАОК и «Гент» не производят впечатления непобедимых

30 июля 2026, 13:56 | Обновлено 30 июля 2026, 13:57
306
0
Косырин рассказал, за счет чего Динамо и ЛНЗ смогут удачно сыграть
ФК ЛНЗ
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Бывший нападающий национальной сборной Украины Александр Косырин эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на ответные матчи украинских команд во втором квалификационном раунде еврокубков, которые состоятся 30 июля.

«Вчерашний поединок «Полесья» в Лиге конференций еще раз подтвердил, что в футболе мелочей не бывает. Игнорирование игровой дисциплины, ошибочные решения в ключевые моменты приводят к печальным последствиям.

Тем не менее, на мой взгляд, сегодня решающую роль будет играть реализация голевых моментов. Если с этим возникнут проблемы, то избежать неудачи будет нереально.

Склоняюсь к тому, что киевские динамовцы в Салониках в Лиге Европы уже не будут допускать таких детских ошибок в центре обороны, как неделю назад в Люблине, и постараются воспользоваться одной из возможностей отличиться у чужих ворот. Думаю, что в основное время подопечные Игоря Костюка возьмут реванш – 1:0, а судьба путевки в следующий раунд решится в овертайме.

Ожидаю очень упорную борьбу и в Генте, где «горожане» в Лиге конференций будут принимать ЛНЗ. Будет досадно, если черкасчане свой дебют на международной арене завершат так быстро. Все же надеюсь, что подопечные Виталия Пономарева выберут правильную тактику, будут неуступчивы в переходной фазе и склонят чашу весов на свою сторону – 1:0».

Ранее известный эксперт определил судьбу «Динамо« и ЛНЗ в еврокубках.

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Лига Европы Лига конференций Динамо Киев инсайд ПАОК - Динамо ПАОК Мнение эксперта Гент - ЛНЗ Гент ЛНЗ Черкассы Александр Косырин
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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