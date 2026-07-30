Известный эксперт определил судьбу Динамо и ЛНЗ в еврокубках

Сегодня, 30 июля, «Динамо» во втором квалификационном раунде Лиги Европы сыграет ответный матч против греческого ПАОКа (первый поединок – 2:3). А ЛНЗ на этой же стадии только Лиги конференций встретится с бельгийским «Гентом» (0:0).

О шанс украинских команд относительно выхода в следующий этап соревнований сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал известный эксперт, бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт.

– На данный момент, учитывая итог первого поединка, больше шансов на выход в следующую стадию соревнований у ЛНЗ, – сказал Вирт. – Уверен, что «Гент» будет атаковать, а подопечные Виталия Пономарева попытаются убегать в контратаки. И предпосылки для удачного результата у черкасчан есть, зная, как команда действует. Важно не быть расточительными, поскольку таких возможностей может быть и немного. Думаю, пока шансы равны.

Динамовцы в худшем положении. Сейчас идет много критики в их адрес, хотя я не сказал бы, что в «Динамо» все так плохо. Последние 30 минут первого матча против ПАОКа вселяют оптимизм в конечный итог этого противостояния. Здесь тоже будет очень важна реализация – если пойдет, то все может закончиться для киевлян благополучно. И пора заканчивать делать подарки сопернику в виде пропущенных мячей. Очень просто украинские команды дают соперникам возможность вольготно себя чувствовать при атаках.