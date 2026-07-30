Италия30 июля 2026, 14:38 | Обновлено 30 июля 2026, 15:04
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ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала форварда на замену Довбику
Кастро пополнил состав Волков
30 июля 2026, 14:38 | Обновлено 30 июля 2026, 15:04
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Клуб Серии A Рома на официальном сайте объявил о переходе нападающего Болоньи Сантьяго Кастро. Аргентинский игрок подписал длительный контракт.
Трансфер оценивается в 35 миллионов евро.
21-летний игрок в прошлом сезоне забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 51 матче.
В Болонью из Ромы на правах аренды перешел украинский форвард Артем Довбик.
Benvenuto a Roma, Santiago 🇦🇷#ASRoma pic.twitter.com/NyaycdrD77— AS Roma (@OfficialASRoma) July 30, 2026
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