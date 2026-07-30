ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала форварда на замену Довбику

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Клуб Серии A Рома на официальном сайте объявил о переходе нападающего Болоньи Сантьяго Кастро. Аргентинский игрок подписал длительный контракт.

Трансфер оценивается в 35 миллионов евро.

21-летний игрок в прошлом сезоне забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 51 матче.

В Болонью из Ромы на правах аренды перешел украинский форвард Артем Довбик.