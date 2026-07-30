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Италия
30 июля 2026, 14:38 | Обновлено 30 июля 2026, 15:04
551
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала форварда на замену Довбику

Кастро пополнил состав Волков

30 июля 2026, 14:38 | Обновлено 30 июля 2026, 15:04
551
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала форварда на замену Довбику
ФК Рома. Сантьяго Кастро
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Клуб Серии A Рома на официальном сайте объявил о переходе нападающего Болоньи Сантьяго Кастро. Аргентинский игрок подписал длительный контракт.

Трансфер оценивается в 35 миллионов евро.

21-летний игрок в прошлом сезоне забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 51 матче.

В Болонью из Ромы на правах аренды перешел украинский форвард Артем Довбик.

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Рома Рим Болонья Сантьяго Кастро трансферы Артем Довбик трансферы Серии A
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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