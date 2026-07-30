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Лига конференций
30 июля 2026, 13:44 |
126
0

ФЕДЕЦКИЙ: «Свой момент в Бельгии ЛНЗ будет иметь однозначно»

Экс-игрок сборной Украины считает, что ЛНЗ имеет все шансы пройти дальше

30 июля 2026, 13:44 |
126
0
ФЕДЕЦКИЙ: «Свой момент в Бельгии ЛНЗ будет иметь однозначно»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от ответного матча второго раунда квалификации Лиги конференций между «Гентом» и ЛНЗ.

«ЛНЗ выглядел довольно прилично в первом матче с «Гентом». Команда Пономарева играет дисциплинированно и надежно, старается оставлять минимум свободных зон сопернику. Очевидно, что «Гент» перед своими болельщиками будет играть первым номером. А это как раз та тактика соперника, которая отлично подходит Пономареву. Если бы еще удалось забить со стандарта в начале матча, было бы вообще шикарно. Будем болеть, смотреть и желать успеха команде.

Это важный матч в еврокубках и в их истории в целом. Каким бы мощным ни был соперник, ЛНЗ имеет все шансы пройти дальше. Да, по бюджету «Гент» выше ЛНЗ. Однако, как говорится, деньги в футбол не играют.

Мы привыкли, что команды Пономарева – и ЛНЗ на данном этапе – стараются играть максимально дисциплинированно, надежно сзади. Защитники и вся команда хорошо обороняются. И, конечно, терпение: они ждут своего шанса. А свой момент в Бельгии ЛНЗ будет иметь однозначно. В качестве примера стоит взять результат первого тайма – максимальная надежность в обороне. А впереди свой момент обязательно будет, и все будет зависеть от реализации игроков Пономарева», – сказал Федецкий.

Ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций «Гент» – ЛНЗ состоится 30 июля в Генте и начнется в 21:30 по киевскому времени. Первая игра между командами завершилась со счетом 0:0.

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ЛНЗ Черкассы Артем Федецкий Гент Гент - ЛНЗ Лига конференций
Иван Чирко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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