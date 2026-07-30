Большая сделка. Реал согласовал продажу нападающего в клуб АПЛ

Испанский нападающий мадридского «Реала» Гонсало Гарсия в скором времени перейдет в лондонский «Фулхэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 22-летнего футболиста составит 40 миллионов евро. Еще 2 миллиона евро прописаны в соглашении в качестве бонусов.

Также «королевский» клуб сохранит за собой 30% прав на игрока.

В сезоне 2025/26 Гонсало Гарсия провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее «Фулхэм» официально подписал нападающего «Баварии».