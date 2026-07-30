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Испания
30 июля 2026, 15:20 | Обновлено 30 июля 2026, 16:30
2067
0

Большая сделка. Реал согласовал продажу нападающего в клуб АПЛ

Гонсало Гарсия перейдет в Фулхэм

30 июля 2026, 15:20 | Обновлено 30 июля 2026, 16:30
2067
0
Большая сделка. Реал согласовал продажу нападающего в клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Испанский нападающий мадридского «Реала» Гонсало Гарсия в скором времени перейдет в лондонский «Фулхэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 22-летнего футболиста составит 40 миллионов евро. Еще 2 миллиона евро прописаны в соглашении в качестве бонусов.

Также «королевский» клуб сохранит за собой 30% прав на игрока.

В сезоне 2025/26 Гонсало Гарсия провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее «Фулхэм» официально подписал нападающего «Баварии».

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Гонсало Гарсия Фулхэм Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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