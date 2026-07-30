Большая сделка. Реал согласовал продажу нападающего в клуб АПЛ
Гонсало Гарсия перейдет в Фулхэм
Испанский нападающий мадридского «Реала» Гонсало Гарсия в скором времени перейдет в лондонский «Фулхэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма трансфера 22-летнего футболиста составит 40 миллионов евро. Еще 2 миллиона евро прописаны в соглашении в качестве бонусов.
Также «королевский» клуб сохранит за собой 30% прав на игрока.
В сезоне 2025/26 Гонсало Гарсия провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее «Фулхэм» официально подписал нападающего «Баварии».
🚨⚪️⚫️ BREAKING: Gonzalo García to Fulham, here we go! Deal completed with Real Madrid.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026
◉ €40m fixed fee.
◉ €2m future add-ons.
◉ 30% sell-on clause to Real.
◉ Matching rights for Real Madrid.
Up next: Cesar Palacios to Fulham, being completed shortly. 🔜🇪🇸 pic.twitter.com/hVhJiHEVpZ
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