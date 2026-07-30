Шансов нет? Букмекеры объявили коэффициенты на матч ПАОК – Динамо

В четверг, 30 июля 2026 года, состоится ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы между греческим ПАОКом и киевским «Динамо».

В день матча букмекеры обновили коэффициенты на это противостояние.

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Коэффициент на выход ПАОКа в следующий раунд квалификации после победы 3:2 в первом матче составляет 1,16. На успех «Динамо» дают коэффициент 5,00.

Матч состоится в греческих Салониках на стадионе «Тумба». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени.