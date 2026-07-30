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Лига конференций
30 июля 2026, 18:59 | Обновлено 30 июля 2026, 19:14
116
0

ФОТО. Полесье провело яркий матч в Копенгагене, но завершило евросезон

Николай Гайдучик забил на 90+3 минуте, но этого оказалось недостаточно

30 июля 2026, 18:59 | Обновлено 30 июля 2026, 19:14
116
0
ФОТО. Полесье провело яркий матч в Копенгагене, но завершило евросезон
ФК Полесье
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Вечером 29 июля состоялся матч квалификации Q2 Лиги конференций 2026/27.

Житомирское Полесье на выезде проиграло Копенгагену из Дании (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У соперников голы забили Мохамед Эльюнусси на 27-й минуте (с пенальти) и Роберт Силва на 61-й минуте.

Хотя волки во втором тайме играли в большинстве, но сумели отыграть лишь один мяч – Николай Гайдучик забил на 90+3 минуте.

Ранее первая игра в словацком городе Кошице завершилась результативной ничьей (3:3).

Хотя Полесье провело яркий поединок в Копенгагене, но завершило евросезон еще до старта УПЛ.

🏆 Лига конференций 2026/27

Квалификация Q2. Ответные матчи, 29 июля 2026

20:00. Копенгаген (Дания) – Полесье Житомир (Украина) – 2:1 [первый матч – 3:3]

Голы: Мохамед Эльюнусси, 27 (пен), Роберт Силва, 61 – Николай Гайдучик, 90+3

Удаление: Дзюнносуке Судзуки, 46 (Копенгаген)

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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