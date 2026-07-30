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Проходит дальше Слован Братислава
29.07.2026 21:15 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 1 : 1
Иберия 1999
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
30 июля 2026, 14:34 | Обновлено 30 июля 2026, 14:38
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ВИДЕО. Как Кухаревич забил гол за Слован в квалификации Лиги чемпионов

Смотрите видеообзор ответного матча 2-го раунда ЛЧ, сыгранного в Братиславе

30 июля 2026, 14:34 | Обновлено 30 июля 2026, 14:38
186
0
ВИДЕО. Как Кухаревич забил гол за Слован в квалификации Лиги чемпионов
ФК Слован. Николай Кухаревич
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Вечером 29 июля состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/27.

Словацкий клуб Слован Братислава на своем поле сыграл вничью с грузинской Иберией 1999 со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Благодаря победе в первой встрече (2:0) чемпион Словакии вышел в 3-й квалификационный раунд с общим счетом 3:1.

На 44-й минуте счет открыл украинский нападающий Николай Кухаревич. Гости сумели уйти от поражения в этой игре, забив после перерыва.

Кухаревич был заменен на 84-й минуте, хавбек Даниил Игнатенко остался в резерве.

У гостей гостей, которую возглавляет украинский коуч Андрей Демченко, хавбек Эльдар Кулиев тоже весь матч провел на скамейке запасных.

По сумме двух встреч Слован победил и вышел в 3-й раунд квалификации ЛЧ, где сыграет против команды Мьельбю из Швеции.

Иберия 1999 перешла в Лиге Европы, где в Q3 сыграет против команды Ларн из Северной Ирландии.

Лига чемпионов 2026/27. 2-й раунд квалификации

Ответный матч. 29 июля. Братислава (Словакия)

Слован Братислава (Словакия) – Иберия 1999 (Грузия) – 1:1 (первый матч – 2:0)

Голы: Николай Кухаревич, 44 – Ника Сихарулашвили, 51

Видео голов и обзор матча

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Nika Sikharulashvili (Иберия 1999).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Кухаревич (Слован Братислава).
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Слован Братислава Иберия 1999 (Сабуртало) Николай Кухаревич Лига чемпионов видео голов и обзор Даниил Игнатенко Эльдар Кулиев Андрей Демченко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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