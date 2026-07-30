Гайдучик забил второй самый поздний гол Полесья в еврокубках
Украинский нападающий стал третьим игроком «волков» с 2+ голами на евроарене
26-летний украинский нападающий Николай Гайдучик забил второй самый поздний гол Полесья в еврокубках.
Произошло это в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2026/27 против датского Копенгагена, в котором украинец отметился голом на 90+3 минуте.
Позже за «волков» забивал только Таллес Коста в сезоне 2025/26 в ворота венгерского Пакша (90+6 мин).
Самые поздние голы Полесья в еврокубках
- 90+6 мин – Таллес Коста, против Пакша (1:2), 2025
- 90+3 мин – Николай Гайдучик, против Копенгагена (1:2), 2026
- 88 мин – Александр Филиппов, против Копенгагена (3:3), 2026
Также Гайдучик стал третьим игроком Полесья с 2+ голами в еврокубках. Ранее нападающий забивал в ворота Санта-Коломы из Андорры в сезоне 2025/26.
Игроки с наибольшим количеством забитых мячей в составе Полесья в еврокубках
- 3 – Александр Андриевский
- 2 – Александр Филиппов
- 2 – Николай Гайдучик
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Педро Энрике не верит в трансфер украинца в лондонский клуб
Вратарь может оказаться в «Манчестер Юнайтед»