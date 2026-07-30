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Лига конференций
30 июля 2026, 10:51 | Обновлено 30 июля 2026, 11:03
217
0

Гайдучик забил второй самый поздний гол Полесья в еврокубках

Украинский нападающий стал третьим игроком «волков» с 2+ голами на евроарене

30 июля 2026, 10:51 | Обновлено 30 июля 2026, 11:03
217
0
Гайдучик забил второй самый поздний гол Полесья в еврокубках
ФК Полесье. Николай Гайдучик
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26-летний украинский нападающий Николай Гайдучик забил второй самый поздний гол Полесья в еврокубках.

Произошло это в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2026/27 против датского Копенгагена, в котором украинец отметился голом на 90+3 минуте.

Позже за «волков» забивал только Таллес Коста в сезоне 2025/26 в ворота венгерского Пакша (90+6 мин).

Самые поздние голы Полесья в еврокубках

  • 90+6 мин – Таллес Коста, против Пакша (1:2), 2025
  • 90+3 мин – Николай Гайдучик, против Копенгагена (1:2), 2026
  • 88 мин – Александр Филиппов, против Копенгагена (3:3), 2026

Также Гайдучик стал третьим игроком Полесья с 2+ голами в еврокубках. Ранее нападающий забивал в ворота Санта-Коломы из Андорры в сезоне 2025/26.

Игроки с наибольшим количеством забитых мячей в составе Полесья в еврокубках

  • 3 – Александр Андриевский
  • 2 – Александр Филиппов
  • 2 – Николай Гайдучик
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Лига конференций Полесье Житомир Копенгаген - Полесье статистика Копенгаген Николай Гайдучик
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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