26-летний украинский нападающий Николай Гайдучик забил второй самый поздний гол Полесья в еврокубках.

Произошло это в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2026/27 против датского Копенгагена, в котором украинец отметился голом на 90+3 минуте.

Позже за «волков» забивал только Таллес Коста в сезоне 2025/26 в ворота венгерского Пакша (90+6 мин).

Самые поздние голы Полесья в еврокубках

90+6 мин – Таллес Коста, против Пакша (1:2), 2025

90+3 мин – Николай Гайдучик, против Копенгагена (1:2), 2026

88 мин – Александр Филиппов, против Копенгагена (3:3), 2026

Также Гайдучик стал третьим игроком Полесья с 2+ голами в еврокубках. Ранее нападающий забивал в ворота Санта-Коломы из Андорры в сезоне 2025/26.

Игроки с наибольшим количеством забитых мячей в составе Полесья в еврокубках