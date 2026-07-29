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Лига конференций
29 июля 2026, 22:07 | Обновлено 29 июля 2026, 22:09
313
0

ВИДЕО. Как Полесье забило Копенгагену, но вылетело из Лиги конференций

Гол от Николая Гайдучика уже ничего не изменил

29 июля 2026, 22:07 | Обновлено 29 июля 2026, 22:09
313
0
ВИДЕО. Как Полесье забило Копенгагену, но вылетело из Лиги конференций
Скриншот
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Житомирское «Полесье» не ушло без забитого гола со стадиона «Паркен» в датском Копенгагене.

Проигрывая со счетом 0:2 в ответном матче против «Копенгагена», команда Руслана Ротаня смогла найти свой момент.

«Волки» весь второй тайм провели в большинстве и все же прошили ворота соперника.

Автором гола на 90+3-й минуте стал Николай Гайдучик. Впрочем, его забитый мяч не изменил ситуацию для клуба.

«Полесье» уступило со счетом 1:2 и по сумме двух матчей вылетело из турнира (4:5).

ВИДЕО. Как Полесье забило Копенгагену, но вылетело из Лиги конференций

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Копенгаген Полесье Житомир видео голов и обзор Лига конференций Копенгаген - Полесье Николай Гайдучик
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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