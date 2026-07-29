ВИДЕО. Как Полесье забило Копенгагену, но вылетело из Лиги конференций
Гол от Николая Гайдучика уже ничего не изменил
Житомирское «Полесье» не ушло без забитого гола со стадиона «Паркен» в датском Копенгагене.
Проигрывая со счетом 0:2 в ответном матче против «Копенгагена», команда Руслана Ротаня смогла найти свой момент.
«Волки» весь второй тайм провели в большинстве и все же прошили ворота соперника.
Автором гола на 90+3-й минуте стал Николай Гайдучик. Впрочем, его забитый мяч не изменил ситуацию для клуба.
«Полесье» уступило со счетом 1:2 и по сумме двух матчей вылетело из турнира (4:5).
ВИДЕО. Как Полесье забило Копенгагену, но вылетело из Лиги конференций
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