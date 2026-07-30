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  4. «Это было важно». Агент – о решении Миколенко продлить контракт с Эвертоном
Англия
30 июля 2026, 10:09 |
306
0

«Это было важно». Агент – о решении Миколенко продлить контракт с Эвертоном

Вадим Шаблий объяснил решение защитника сборной Украины

30 июля 2026, 10:09 |
306
0
«Это было важно». Агент – о решении Миколенко продлить контракт с Эвертоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко
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Вадим Шаблий, агент украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко, рассказал, почему его клиент решил продлить контракт со своим клубом.

«Любой новый контракт – результат серьезных переговоров. Но в случае с Виталием у нас было хорошее понимание ситуации и его отношений с клубом. Он играет в Премьер-лиге уже несколько лет, хорошо знает «Эвертон» и чувствует себя в клубе комфортно.

Для нас было важно понять, что клуб действительно рассчитывает на него и видит в нем часть своего долгосрочного проекта. В результате мы пришли к выводу, что продолжение сотрудничества было правильным решением для всех», – сказал Шаблий в интервью Flashscore.

Ранее Миколенко рассказал, чему его научил Луческу в «Динамо».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта Эвертон Виталий Миколенко Вадим Шаблий
Антон Романенко Источник: Flashscore
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