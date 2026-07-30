«Это было важно». Агент – о решении Миколенко продлить контракт с Эвертоном

Вадим Шаблий, агент украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко, рассказал, почему его клиент решил продлить контракт со своим клубом.

«Любой новый контракт – результат серьезных переговоров. Но в случае с Виталием у нас было хорошее понимание ситуации и его отношений с клубом. Он играет в Премьер-лиге уже несколько лет, хорошо знает «Эвертон» и чувствует себя в клубе комфортно.

Для нас было важно понять, что клуб действительно рассчитывает на него и видит в нем часть своего долгосрочного проекта. В результате мы пришли к выводу, что продолжение сотрудничества было правильным решением для всех», – сказал Шаблий в интервью Flashscore.

Ранее Миколенко рассказал, чему его научил Луческу в «Динамо».