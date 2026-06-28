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  4. Миколенко рассказал, чему его научил Луческу в Динамо
Украина. Премьер лига
28 июня 2026, 16:42 |
598
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Миколенко рассказал, чему его научил Луческу в Динамо

До этого Виталий даже не знал о таких вещах в футболе

28 июня 2026, 16:42 |
598
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Миколенко рассказал, чему его научил Луческу в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Миколенко, выступающий за «Эвертон», рассказал о своих отношениях с бывшим тренером киевлян Мирчей Луческу.

Что он дал тебе как игроку? Чему ты у него научился?

– Такие мелочи, о которых я даже не знал и никогда не задумывался в футболе. Мне, как левому защитнику, он говорил: «Если ты хочешь выполнить аут и пройти дальше где-то 10–20 метров, ты должен бросать только по линии. Если будешь бросать в центр — это очень большой риск контратаки».

Когда он тебе объясняет, ты понимаешь, вспоминаешь свои моменты – я люблю анализировать в голове, как я играл. Ты понимаешь, что тебя никогда этому не учили и не объясняли, как тебе бросать аут.

Эти моменты мне так приятно вспоминать, когда я сейчас тренируюсь в «Эвертоне». Многие не понимают, потому что у них нет этой базы. Я очень благодарен, что у меня был такой тренер, который научил многим нюансам в футболе. Они мелкие, но очень влияют на твою игру.

– Что Луческу сделал такого нового для тебя, чего ты никогда не делал до этого? В чём заключалось его преимущество перед другими?

– Наверное, большой опыт. У него очень большой опыт работы со многими топ-игроками «Шахтера». В силу моего возраста – мне было 20–21, – ты учишься быстрее, когда ты молодой футболист, потому что когда ты старше, тебе сложнее всё это воспринимать.

Наверное, тот опыт, который он дал – до этого у меня не было таких тренеров, которые могли бы дать мне столько информации. Он дал мне всю эту футбольную базу, которая у меня сейчас есть – очень благодарен ему за это, – сказал Миколенко.

Миколенко работал с Луческу с июля 2020 года по декабрь 2021 года. В апреле этого года румынский специалист скончался в возрасте 80 лет.

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Андрей Плыгун Источник: Денис Бойко
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