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  4. МИКОЛЕНКО: «Тренер сказал, что это была моя худшая игра за Эвертон»
Англия
26 июня 2026, 17:53 |
471
0

МИКОЛЕНКО: «Тренер сказал, что это была моя худшая игра за Эвертон»

Виталий вспомнил провальный матч с Лидсом

26 июня 2026, 17:53 |
471
0
МИКОЛЕНКО: «Тренер сказал, что это была моя худшая игра за Эвертон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мойес и Миколенко
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Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко оценил свои выступления за английский клуб в прошлом сезоне.

По мнению украинца, неудачных матчей у него почти не было. Но отдельно он выделил январский матч против «Лидса» (1:1) в чемпионате Англии. После него у игрока состоялся откровенный разговор с главным тренером «Эвертона» Дэвидом Мойесом.

«Сезон прошел довольно стабильно. Провальных матчей было немного. Вспомню, пожалуй, только домашний матч с «Лидсом» и выездную игру с «Челси». После «Лидса» главный тренер подошел и говорит: «Пожалуй, это твоя худшая игра за все время в этой команде». Я говорю: «Да, я полностью согласен». Мне нравится такая критика, когда тренер лично подходит к тебе и говорит, что ему не нравится. Есть такие тренеры, которые обижаются и молча просто не ставят в состав на следующую игру», – сказал Миколенко.

В прошлом сезоне Виталий принял участие в 36 матчах за «Эвертон» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. В начале июня клуб объявил о продлении контракта с украинцем еще на три года.

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Лидс Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко Дэвид Мойес
Андрей Плыгун Источник: Денис Бойко
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