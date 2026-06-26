МИКОЛЕНКО: «Тренер сказал, что это была моя худшая игра за Эвертон»

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко оценил свои выступления за английский клуб в прошлом сезоне.

По мнению украинца, неудачных матчей у него почти не было. Но отдельно он выделил январский матч против «Лидса» (1:1) в чемпионате Англии. После него у игрока состоялся откровенный разговор с главным тренером «Эвертона» Дэвидом Мойесом.

«Сезон прошел довольно стабильно. Провальных матчей было немного. Вспомню, пожалуй, только домашний матч с «Лидсом» и выездную игру с «Челси». После «Лидса» главный тренер подошел и говорит: «Пожалуй, это твоя худшая игра за все время в этой команде». Я говорю: «Да, я полностью согласен». Мне нравится такая критика, когда тренер лично подходит к тебе и говорит, что ему не нравится. Есть такие тренеры, которые обижаются и молча просто не ставят в состав на следующую игру», – сказал Миколенко.

В прошлом сезоне Виталий принял участие в 36 матчах за «Эвертон» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. В начале июня клуб объявил о продлении контракта с украинцем еще на три года.