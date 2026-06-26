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  4. МИКОЛЕНКО: «Этот игрок меня реально бесит. У нас было много стычек»
Англия
26 июня 2026, 13:57 |
1757
0

МИКОЛЕНКО: «Этот игрок меня реально бесит. У нас было много стычек»

Виталий считает, что у Пикфорда несколько личностей

26 июня 2026, 13:57 |
1757
0
МИКОЛЕНКО: «Этот игрок меня реально бесит. У нас было много стычек»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Пикфорд
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Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал об отношениях с голкипером «ирисок» Джорданом Пикфордом.

По словам украинца, вратарь сборной Англии в клубе может вести себя агрессивно, но только на футбольном поле.

«Пикфорд безбашенный? В общем – да. Если честно, он такой только на поле, что реально бесит. У нас было много стычек с ним. Может ли он наехать? Да, на словах мы с ним часто ругались. Но прикол в том, что в раздевалке и на тренировке он нормальный, адекватный человек. Он только выходит на поле, на стадион – и становится совсем другим человеком. И, ну, это порой просто страшно, что у него две личности, там где-то ещё пара скрытых, наверное», – сказал Миколенко.

В прошлом сезоне «Эвертон» занял 13-е место в АПЛ. Недавно Миколенко продлил контракт с английским клубом ещё на три года.

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Джордан Пикфорд Виталий Миколенко Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Денис Бойко
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