Виталий МИКОЛЕНКО: «Шахтер сейчас на голову сильнее Динамо»
Экс-динамовец уверен, что киевлянам будет сложно соперничать с «горняками»
Бывший защитник «Динамо» Виталий Миколенко, который сейчас выступает за английский «Эвертон», оценил перспективы киевлян в чемпионате Украины.
«Может ли «Динамо» бороться за золото в УПЛ? Если взять «Шахтер», их состав, то, на мой взгляд, дончане сейчас на голову сильнее. Думаю, ребята не обидятся на меня, но это так и есть. Это правда. Не хочу лгать, говорить, что «Динамо» всех порвет. Начнётся новый сезон, всё начнётся с чистого листа, но будет тяжело», – заявил Миколенко.
В прошлом сезоне «Шахтер» стал чемпионом, опередив второе место в турнирной таблице на 12 очков. «Динамо» финишировало на четвертом месте, набрав 57 очков в 30 турах чемпионата.
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