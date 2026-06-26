Виталий МИКОЛЕНКО: «Шахтер сейчас на голову сильнее Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Миколенко, который сейчас выступает за английский «Эвертон», оценил перспективы киевлян в чемпионате Украины.

«Может ли «Динамо» бороться за золото в УПЛ? Если взять «Шахтер», их состав, то, на мой взгляд, дончане сейчас на голову сильнее. Думаю, ребята не обидятся на меня, но это так и есть. Это правда. Не хочу лгать, говорить, что «Динамо» всех порвет. Начнётся новый сезон, всё начнётся с чистого листа, но будет тяжело», – заявил Миколенко.