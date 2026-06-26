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  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Шахтер сейчас на голову сильнее Динамо»
Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 12:42 | Обновлено 26 июня 2026, 12:51
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Виталий МИКОЛЕНКО: «Шахтер сейчас на голову сильнее Динамо»

Экс-динамовец уверен, что киевлянам будет сложно соперничать с «горняками»

26 июня 2026, 12:42 | Обновлено 26 июня 2026, 12:51
836
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Виталий МИКОЛЕНКО: «Шахтер сейчас на голову сильнее Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пономаренко и Марлон
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Миколенко, который сейчас выступает за английский «Эвертон», оценил перспективы киевлян в чемпионате Украины.

«Может ли «Динамо» бороться за золото в УПЛ? Если взять «Шахтер», их состав, то, на мой взгляд, дончане сейчас на голову сильнее. Думаю, ребята не обидятся на меня, но это так и есть. Это правда. Не хочу лгать, говорить, что «Динамо» всех порвет. Начнётся новый сезон, всё начнётся с чистого листа, но будет тяжело», – заявил Миколенко.

В прошлом сезоне «Шахтер» стал чемпионом, опередив второе место в турнирной таблице на 12 очков. «Динамо» финишировало на четвертом месте, набрав 57 очков в 30 турах чемпионата.

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Андрей Плыгун Источник: Денис Бойко
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Комментарии 5
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Ага. Третье место в прошлом чемпе. Пока никакой головы не видно. При бюджете в 5 раз большем с КП Динамо смотрелось намного достойнее.
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Умный мальчик 
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