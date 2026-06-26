ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал контракт с украинским голкипером

ФК Эпицентр официально объявил о продлении контракта с украинским голкипером Никитой Федотовым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, новый контракт между футболистом и клубом рассчитан еще на два года – до лета 2028. О финансовых аспектах личного соглашения ничего неизвестно.

«Желаем Никите Федотову прогрессировать и хранить ворота «Эпицентра» всегда «сухими», – лаконично говорится в сообщении.

Никита Федотов дебютировал за Эпицентр в этом году в матче 18-го тура Украинской Премьер-Лиги против киевского «Динамо». А после победной игры над «Полисьем» вошел в символическую сборную 28-го тура УПЛ.