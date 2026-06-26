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Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 11:51 |
396
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал контракт с украинским голкипером

Никита Федотов остается в ФК Эпицентр

26 июня 2026, 11:51 |
396
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал контракт с украинским голкипером
ФК Эпицентр. Никита Федотов
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ФК Эпицентр официально объявил о продлении контракта с украинским голкипером Никитой Федотовым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, новый контракт между футболистом и клубом рассчитан еще на два года – до лета 2028. О финансовых аспектах личного соглашения ничего неизвестно.

«Желаем Никите Федотову прогрессировать и хранить ворота «Эпицентра» всегда «сухими», – лаконично говорится в сообщении.

Никита Федотов дебютировал за Эпицентр в этом году в матче 18-го тура Украинской Премьер-Лиги против киевского «Динамо». А после победной игры над «Полисьем» вошел в символическую сборную 28-го тура УПЛ.

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Никита Федотов Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта
Олег Вахоцкий Источник: ФК Эпицентр
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