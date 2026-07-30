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  4. Федецкий заговорил о будущем Ротаня в Полесье после фиаско в ЛК
Украина. Премьер лига
30 июля 2026, 09:57 |
1202
0

Федецкий заговорил о будущем Ротаня в Полесье после фиаско в ЛК

Артем не верит, что Геннадий Буткевич может уволить тренера

30 июля 2026, 09:57 |
1202
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Федецкий заговорил о будущем Ротаня в Полесье после фиаско в ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань
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Бывший игрок национальной сборной Украины Артем Федецкий заговорил о будущем Руслана Ротаня во главе житомирского Полесья после болезненного поражения от Копенгагена, которое не позволило «волкам» квалифицироваться в Лигу конференций.

– Как вы думаете, не изменятся ли позиции Ротаня в Полесье после этого результата?

– Конечно, не изменятся. Там все будет стабильно и будет хорошо. Если разбрасываться такими тренерами, как Ротань… Это очень хороший специалист и человек. Поэтому в его профессиональных качествах и прогрессе Полесья в предстоящих матчах я не сомневаюсь, – сказал Федецкий.

Руслан Ротань возглавил Полесье летом 2025 года. Во главе «волков» тренер завоевал бронзовые медали Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26. Контракт Ротаня с Полесьем действует до лета 2028 года.

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Артем Федецкий Руслан Ротань Полесье Житомир Лига конференций Копенгаген Копенгаген - Полесье
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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