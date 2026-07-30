Федецкий заговорил о будущем Ротаня в Полесье после фиаско в ЛК

Бывший игрок национальной сборной Украины Артем Федецкий заговорил о будущем Руслана Ротаня во главе житомирского Полесья после болезненного поражения от Копенгагена, которое не позволило «волкам» квалифицироваться в Лигу конференций.

– Как вы думаете, не изменятся ли позиции Ротаня в Полесье после этого результата?

– Конечно, не изменятся. Там все будет стабильно и будет хорошо. Если разбрасываться такими тренерами, как Ротань… Это очень хороший специалист и человек. Поэтому в его профессиональных качествах и прогрессе Полесья в предстоящих матчах я не сомневаюсь, – сказал Федецкий.

Руслан Ротань возглавил Полесье летом 2025 года. Во главе «волков» тренер завоевал бронзовые медали Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26. Контракт Ротаня с Полесьем действует до лета 2028 года.