Руслан РОТАНЬ: «Детские ошибки, когда в большинстве пропускаем эти мячи»

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань после поражения от «Копенгагена» (1:2) разобрал второй пропущенный гол.

– Что касается первого тайма, мы выглядели достаточно солидно и были лучшей командой в первом тайме. А что касается второго тайма? Мы получили в его начале численное преимущество, но мне совсем не понравилось, как мы преимуществом воспользовались.

Единственное, пожалуй, то, что нужно было делать в этой ситуации, когда соперник перестроился на 5 защитников, нужно было искать эти свободные зоны за счет коротких действий, передач, менять фланги, набирать хотя бы 15 касаний мяча и затем принимать решение.

Должен всегда появляться выход на кросс, выход на врывание или доставлять мяч в штрафную, там вести борьбу и подбирать эти мячи. В принципе это то, что мы увидели на 90+3 минуте.

Но, видите ли, не хватает нам этого опыта, этой уверенности. Конечно, хочется, чтобы это было, но, к сожалению, такие детские ошибки, которые мы допускаем, когда мы в большинстве пропускаем эти мячи – это по непонятной причине, потому что так относиться, что соперник играет в пространство, а мы не прибегаем, падаем, и самое главное, что реакции на этот пас совсем не было…

Очень обидный гол, и это как раз те ошибки, о которых мы на каждой тренировке говорим, на каждой теории об этом говорим, – передает из Дании слова тренера корреспондент Sport.ua.

«Полесье» уступило «Копенгагену» по сумме двух встреч и выбыло из еврокубков.