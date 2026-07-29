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  4. Руслан РОТАНЬ: «Детские ошибки, когда в большинстве пропускаем эти мячи»
Лига конференций
29 июля 2026, 23:42 |
238
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Руслан РОТАНЬ: «Детские ошибки, когда в большинстве пропускаем эти мячи»

Тренер «Полесье» прокомментировал решающий гол в игре с датчанами

29 июля 2026, 23:42 |
238
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Руслан РОТАНЬ: «Детские ошибки, когда в большинстве пропускаем эти мячи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань
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Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань после поражения от «Копенгагена» (1:2) разобрал второй пропущенный гол.

– Что касается первого тайма, мы выглядели достаточно солидно и были лучшей командой в первом тайме. А что касается второго тайма? Мы получили в его начале численное преимущество, но мне совсем не понравилось, как мы преимуществом воспользовались.

Единственное, пожалуй, то, что нужно было делать в этой ситуации, когда соперник перестроился на 5 защитников, нужно было искать эти свободные зоны за счет коротких действий, передач, менять фланги, набирать хотя бы 15 касаний мяча и затем принимать решение.

Должен всегда появляться выход на кросс, выход на врывание или доставлять мяч в штрафную, там вести борьбу и подбирать эти мячи. В принципе это то, что мы увидели на 90+3 минуте.

Но, видите ли, не хватает нам этого опыта, этой уверенности. Конечно, хочется, чтобы это было, но, к сожалению, такие детские ошибки, которые мы допускаем, когда мы в большинстве пропускаем эти мячи – это по непонятной причине, потому что так относиться, что соперник играет в пространство, а мы не прибегаем, падаем, и самое главное, что реакции на этот пас совсем не было…

Очень обидный гол, и это как раз те ошибки, о которых мы на каждой тренировке говорим, на каждой теории об этом говорим, – передает из Дании слова тренера корреспондент Sport.ua.

«Полесье» уступило «Копенгагену» по сумме двух встреч и выбыло из еврокубков.

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Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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Ротань ваш уровень дворовой УПЛ и не каких ЕК--вот и сидите там в первой десятке--противно смотреть на такую позорную игру(балет)
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