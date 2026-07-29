Ротань объяснил поражение Полесья от Копенгагена

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал поражение команды в Лиге конференций от «Копенгагена» (1:2).

«Очень тяжело, потому что когда ты не проходишь дальше в таких матчах, где должен побеждать, то, конечно, остаётся очень сильное разочарование. Как всегда после поражения, нужно обязательно проанализировать ситуацию, сделать выводы и двигаться дальше. Другого выхода нет.

Конечно, моменты с пропущенными голами – могу снова повторить те слова, которые я говорил после первой игры: мы не извлекли уроки из предыдущих ошибок, поэтому сегодня мы не радуемся и не прошли дальше.

Очень тяжело. Понимаете, когда у тебя на протяжении всего матча – то в равных составах, то в большинстве – такое преимущество, нужно, конечно, воплощать это в голы. Нужно быть агрессивным, нужно хотеть и, самое главное, – расценивать

Если это будет продолжаться и дальше, если каждый игрок не извлечёт уроки, если каждый игрок не поймёт важность каждой роли в команде… Есть мяч, есть твоя роль – поэтому не занимайся ничем, кроме своей роли. Отсюда и эти детские ошибки, отсюда и такие досадные поражения.

Еще раз повторю: если нет понимания в этом, то нужно делать выводы и двигаться дальше. Но вы же понимаете, что когда на этом делается акцент, когда к этому не прислушиваются – значит, не все в порядке с игровой дисциплиной. Поэтому в отношении игровой дисциплины нужно действовать жестче по отношению к игрокам.

Вынужденная замена Сарапия перед матчем? Конечно, для нас он – ключевая фигура, и, к сожалению, перед матчем он получил травму и не смог продолжить. Поэтому, конечно, для нас это потеря».