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  4. Моуриньо после недели в Реале выгонит 6 игроков. Известна судьба Лунина
Испания
31 июля 2026, 00:08 |
909
0

Моуриньо после недели в Реале выгонит 6 игроков. Известна судьба Лунина

Тренер сделал первые выводы после недели тренировочного сбора

31 июля 2026, 00:08 |
909
0
Моуриньо после недели в Реале выгонит 6 игроков. Известна судьба Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо после первых тренировок с командой уже определил список игроков, которые должны покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна.

По информации источника, руководство «сливочных» рассматривает возможность продажи или аренды шести футболистов. В этот список входят Ферлан Менди, Рауль Асенсио, Эдуардо Камавинга, Франко Мастантуоно, Эндрик и Гонсало.

Сообщается, что португальский наставник стремится сократить состав и оставить только тех игроков, у которых будут четко определенные роли. Для молодых футболистов клуб также готов рассмотреть варианты аренды, чтобы они получали стабильную игровую практику.

В то же время в этот список не попал Андрей Лунин, который уже успел провести за мадридский клуб два закрытых товарищеских матча.

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Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жозе Моуриньо Ферлан Менди Рауль Асенсио Эдуардо Камавинга Франко Мастантуоно Гонсало Гарсия Эндрик
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
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