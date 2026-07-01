Моуриньо после недели в Реале выгонит 6 игроков. Известна судьба Лунина

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо после первых тренировок с командой уже определил список игроков, которые должны покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна.

По информации источника, руководство «сливочных» рассматривает возможность продажи или аренды шести футболистов. В этот список входят Ферлан Менди, Рауль Асенсио, Эдуардо Камавинга, Франко Мастантуоно, Эндрик и Гонсало.

Сообщается, что португальский наставник стремится сократить состав и оставить только тех игроков, у которых будут четко определенные роли. Для молодых футболистов клуб также готов рассмотреть варианты аренды, чтобы они получали стабильную игровую практику.

В то же время в этот список не попал Андрей Лунин, который уже успел провести за мадридский клуб два закрытых товарищеских матча.