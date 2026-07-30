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Испания
30 июля 2026, 20:48 |
638
0

Мадридский Реал определил будущую судьбу Лунина

Клуб не видит в украинце замену Куртуа и рассматривает пять других вариантов

30 июля 2026, 20:48 |
638
0
Мадридский Реал определил будущую судьбу Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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«Реал» Мадрид приступил к поиску будущего преемника вратаря Тибо Куртуа. Хотя бельгиец остается первым номером команды, руководство клуба уже работает над долгосрочным планом на случай смены поколений.

По информации Madrid-Barcelona, президент «сливочных» Флорентино Перес полностью доверяет 34-летнему вратарю и намерен продлить с ним контракт, который истекает летом 2027 года. В то же время клуб уже определил круг потенциальных преемников.

В самом «Реале» рассчитывают на воспитанников академии Франа Гонсалеса и Хави Наварро. Кроме того, мадридцы внимательно следят за тремя вратарями, выступающими за пределами Испании. В шорт-лист вошли швейцарец Грегор Кобель, голландец Барт Вербрюгген, ярко проявивший себя на последнем чемпионате мира, а также португалец Диогу Кошта, которым уже давно интересуются ведущие клубы Европы.

Таким образом, в список потенциальных преемников Куртуа не вошел украинский вратарь Андрей Лунин.

Несмотря на это, главный тренер «Реала» Жозе Моуринью не спешит искать замену Куртуа. Наставник считает бельгийца ключевой фигурой команды и рассчитывает на него в ближайшие сезоны.

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Реал определился с будущим Лунина и Куртуа в составе мадридского клуба
Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Тибо Куртуа Жозе Моуриньо Флорентино Перес Фран Гонсалес Хави Наварро Диогу Кошта
Дмитрий Олийченко Источник
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