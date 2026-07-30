Мадридский Реал определил будущую судьбу Лунина

«Реал» Мадрид приступил к поиску будущего преемника вратаря Тибо Куртуа. Хотя бельгиец остается первым номером команды, руководство клуба уже работает над долгосрочным планом на случай смены поколений.

По информации Madrid-Barcelona, президент «сливочных» Флорентино Перес полностью доверяет 34-летнему вратарю и намерен продлить с ним контракт, который истекает летом 2027 года. В то же время клуб уже определил круг потенциальных преемников.

В самом «Реале» рассчитывают на воспитанников академии Франа Гонсалеса и Хави Наварро. Кроме того, мадридцы внимательно следят за тремя вратарями, выступающими за пределами Испании. В шорт-лист вошли швейцарец Грегор Кобель, голландец Барт Вербрюгген, ярко проявивший себя на последнем чемпионате мира, а также португалец Диогу Кошта, которым уже давно интересуются ведущие клубы Европы.

Таким образом, в список потенциальных преемников Куртуа не вошел украинский вратарь Андрей Лунин.

Несмотря на это, главный тренер «Реала» Жозе Моуринью не спешит искать замену Куртуа. Наставник считает бельгийца ключевой фигурой команды и рассчитывает на него в ближайшие сезоны.