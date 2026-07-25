Реал поблагодарил Андрея Лунина. Особое решение
Вратарь вывел команду в качестве капитана в предыдущем матче
Мадридский «Реал» провел первый контрольный матч после назначения Жозе Моуриньо главным тренером команды. В закрытом спарринге «сливочные» с минимальным счётом 1:0 обыграли испанский «Алькоркон».
С первых минут на поле вышел украинский вратарь Андрей Лунин. Более того, именно ему тренерский штаб доверил капитанскую повязку. Украинец вывел «Реал» на поле в качестве капитана.
Ранее сообщалось, что украинский вратарь Андрей Лунин решил покинуть «Реал» Мадрид уже ближайшим летом. Голкипер недоволен своим положением в команде из-за постоянной конкуренции с Тибо Куртуа и решил сменить клуб.
Andriy Lunin, today's captain. ©️🇺🇦 pic.twitter.com/SV0Zjap6jJ— Madrid Zone (@theMadridZone) July 24, 2026
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