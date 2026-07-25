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  4. Реал поблагодарил Андрея Лунина. Особое решение
Испания
25 июля 2026, 23:22 | Обновлено 26 июля 2026, 00:55
1304
0

Реал поблагодарил Андрея Лунина. Особое решение

Вратарь вывел команду в качестве капитана в предыдущем матче

25 июля 2026, 23:22 | Обновлено 26 июля 2026, 00:55
1304
0
Реал поблагодарил Андрея Лунина. Особое решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Мадридский «Реал» провел первый контрольный матч после назначения Жозе Моуриньо главным тренером команды. В закрытом спарринге «сливочные» с минимальным счётом 1:0 обыграли испанский «Алькоркон».

С первых минут на поле вышел украинский вратарь Андрей Лунин. Более того, именно ему тренерский штаб доверил капитанскую повязку. Украинец вывел «Реал» на поле в качестве капитана.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь Андрей Лунин решил покинуть «Реал» Мадрид уже ближайшим летом. Голкипер недоволен своим положением в команде из-за постоянной конкуренции с Тибо Куртуа и решил сменить клуб.

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капитан чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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