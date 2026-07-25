Реал поблагодарил Андрея Лунина. Особое решение

Мадридский «Реал» провел первый контрольный матч после назначения Жозе Моуриньо главным тренером команды. В закрытом спарринге «сливочные» с минимальным счётом 1:0 обыграли испанский «Алькоркон».

С первых минут на поле вышел украинский вратарь Андрей Лунин. Более того, именно ему тренерский штаб доверил капитанскую повязку. Украинец вывел «Реал» на поле в качестве капитана.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь Андрей Лунин решил покинуть «Реал» Мадрид уже ближайшим летом. Голкипер недоволен своим положением в команде из-за постоянной конкуренции с Тибо Куртуа и решил сменить клуб.