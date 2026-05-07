Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию

Украинский вратарь Андрей Лунин решил покинуть «Реал» Мадрид уже этим летом, сообщает El Nacional.

По информации источника, голкипер недоволен своим положением в команде из-за постоянной конкуренции с Тибо Куртуа и серьезно решил сменить клуб.

Сообщается, что украинский вратарь может перейти в Английскую Премьер-лигу. Среди претендентов называют «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд».

Сам Лунин, как утверждают источники, хочет перейти в команду, где получит статус основного голкипера и будет регулярно выступать на высшем уровне.