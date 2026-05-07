Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 мая 2026, 22:15 | Обновлено 07 мая 2026, 22:51
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию

Андрей Лунин покинет «Реал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин решил покинуть «Реал» Мадрид уже этим летом, сообщает El Nacional.

По информации источника, голкипер недоволен своим положением в команде из-за постоянной конкуренции с Тибо Куртуа и серьезно решил сменить клуб.

Сообщается, что украинский вратарь может перейти в Английскую Премьер-лигу. Среди претендентов называют «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд».

Сам Лунин, как утверждают источники, хочет перейти в команду, где получит статус основного голкипера и будет регулярно выступать на высшем уровне.

Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Рішення ухвалено. Лунін прямує в Барселона, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Баварія,
Парі Сен-Жермен, Арсенал, Челсі, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Мілан, Інтер,
Атлетіко Мадрид, Боруссія Дортмунд, Тоттенгем, Наполі, Бенфіка, Порту, Аякс, РБ
Лейпциг, Севілья, Вільярреал, Рома, Лаціо, Марсель, Ліон, Баєр Леверкузен,
Айнтрахт Франкфурт, Спортінг, Ньюкасл Юнайтед, Астон Вілла, Брайтон, Реал
Сосьєдад, Атлетік Більбао, Валенсія, Галатасарай, Фенербахче, Селтік,
Рейнджерс,  Брюгге, ПСВ, Феєнорд, Ред
Булл Зальцбург, Бешикташ, Монако, Вест Гем Юнайтед, Аталанта, Жирона
+8
Рішення ухвалено!  Ухвалено рішення!   Рішення ухвалено!!!!
+8
Показать Скрыть 1 ответ
То в інтер тепер в англію!!! Та зачекайте коли Лунін щось підпише а потім повідомляйте, бо виглядаєте як бабкі на базарі!!!
+5
Спочатку дивіться хто автор
+3
Олійченко набивається в агенти до Луніна, або ж спить біля його під'їзду, щоб ранком запустити чергову "качку".
+1
Найкращий момент для переходу вже пройшов, зараз не факт що хтось буде гарантувати йому місце в основі 
0
Та ЛНЗ його не візьме безкоштовно. Кому він потрібний.
0
Мами в Англію не хочуть , там холодно і дощі часто падуть
0
А bEmEwE  потрібно буде віддавати? Якщо так, то він не піде...
0
