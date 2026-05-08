Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение

Будущее Андрея Лунина в «Реале» вновь оказалось под вопросом в преддверии летнего трансферного окна.

Украинский голкипер, который на протяжении нескольких сезонов остается в тени Тибо Куртуа, может сменить клуб уже этим летом. Главным претендентом на вратаря называют «Интер».

Сообщается, что миланский клуб видит в Лунине потенциального основного вратаря и готов предложить ему гораздо более важную роль, чем та, которую он имеет сейчас в Мадриде. Для 27-летнего украинца это может стать шансом наконец закрепиться в качестве первого номера в топ-клубе Европы.

В «Реале», в свою очередь, не спешат расставаться с вратарем. В клубе высоко оценивают профессионализм Лунина и его надежность в матчах, когда он заменял Куртуа. Руководство «сливочных» считает украинца важной частью команды и хотело бы сохранить его в составе.

Впрочем, окончательное решение может зависеть от самого футболиста, который стремится получать стабильную игровую практику на высшем уровне. Именно поэтому предстоящее лето может стать определяющим в карьере украинского голкипера.