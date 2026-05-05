В Испании вынесли вердикт Лунину после матча в Барселоне
Украинец помог «Реалу» победить «Эспаньол»
Испанская пресса оценила выступление украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина в выездном матче 34-го тура Ла Лиги против «Эспаньола», который завершился победой мадридцев 2:0.
Издание Defensa Central отметило надежную игру Лунина и поставило ему высокую оценку 8/10.
«Украинец еще не сказал своего последнего слова относительно следующего сезона и очень уверенно провел матч в Корнелье. Перед перерывом он отразил сложный удар головой после выстрела Леандро Кабреры и сохранил ворота сухими», – отметили в Defensa Central.
