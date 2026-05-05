Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Испании вынесли вердикт Лунину после матча в Барселоне
Испания
05 мая 2026, 19:48 |
1246
0

В Испании вынесли вердикт Лунину после матча в Барселоне

Украинец помог «Реалу» победить «Эспаньол»

05 мая 2026, 19:48 |
1246
0
В Испании вынесли вердикт Лунину после матча в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Испанская пресса оценила выступление украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина в выездном матче 34-го тура Ла Лиги против «Эспаньола», который завершился победой мадридцев 2:0.

Издание Defensa Central отметило надежную игру Лунина и поставило ему высокую оценку 8/10.

«Украинец еще не сказал своего последнего слова относительно следующего сезона и очень уверенно провел матч в Корнелье. Перед перерывом он отразил сложный удар головой после выстрела Леандро Кабреры и сохранил ворота сухими», – отметили в Defensa Central.

По теме:
2 млн болельщиков подписали петицию за уход Мбаппе из Реала
Игроку Реала предстоит перенести операцию
Подарок для Довбика. Барселона нацелилась на конкурента украинца в Роме
Барселона Эспаньол чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Эспаньол - Реал
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Теннис | 05 мая 2026, 11:49 40
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?

Марта получила травму после триумфа в Мадриде

Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Бокс | 05 мая 2026, 08:56 1
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде

Стало известно, как принималось решение о следующем бое Энтони Джошуа

Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Футбол | 04.05.2026, 20:12
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Футбол | 05.05.2026, 13:13
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ротация ротации и детский сад Симеоне. Обзор 34 тура Ла Лиги
Футбол | 05.05.2026, 19:14
Ротация ротации и детский сад Симеоне. Обзор 34 тура Ла Лиги
Ротация ротации и детский сад Симеоне. Обзор 34 тура Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
05.05.2026, 09:23 12
Снукер
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
03.05.2026, 21:20 5
Футбол
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
05.05.2026, 08:15 52
Футбол
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
04.05.2026, 07:35 12
Футбол
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
04.05.2026, 11:30 22
Футбол
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
04.05.2026, 08:02 1
Футбол
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
03.05.2026, 23:46 9
Футбол
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
04.05.2026, 21:29 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем