Руслан РОТАНЬ: «Вот в чем моя головная боль – мы не повзрослели…»

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань после поражения от «Копенгагена» (1:2).

– Хочется позитив искать, и на самом деле он есть. Я просто вижу этот потенциал команды, большой потенциал. Но второй год мы не повзрослели. Вот в чем моя головная боль – мы не повзрослели… Важность каждой игры и тренировки должен понимать и каждый игрок. Когда этого нет, то этот весь труд, а я считаю, что это адский труд на сборах и подготовка…

Но всегда проигрывает и побеждает команда. Сегодня мы тоже проиграли как команда. Но мы должны быть командой и когда исправляем ошибки, – передает из Дании слова тренера корреспондент Sport.ua.

«Полесье» уступило «Копенгагену» по сумме двух встреч и выбыло из еврокубков.