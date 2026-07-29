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  4. Руслан РОТАНЬ: «Вот в чем моя головная боль – мы не повзрослели…»
Кубок конфедераций
29 июля 2026, 23:13 |
598
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Руслан РОТАНЬ: «Вот в чем моя головная боль – мы не повзрослели…»

Тренер «Полесья» попытался найти позитив после поражения в Дании

29 июля 2026, 23:13 |
598
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Руслан РОТАНЬ: «Вот в чем моя головная боль – мы не повзрослели…»
ФК Полесье
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Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань после поражения от «Копенгагена» (1:2).

– Хочется позитив искать, и на самом деле он есть. Я просто вижу этот потенциал команды, большой потенциал. Но второй год мы не повзрослели. Вот в чем моя головная боль – мы не повзрослели… Важность каждой игры и тренировки должен понимать и каждый игрок. Когда этого нет, то этот весь труд, а я считаю, что это адский труд на сборах и подготовка…

Но всегда проигрывает и побеждает команда. Сегодня мы тоже проиграли как команда. Но мы должны быть командой и когда исправляем ошибки, – передает из Дании слова тренера корреспондент Sport.ua.

«Полесье» уступило «Копенгагену» по сумме двух встреч и выбыло из еврокубков.

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Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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взагалі то це була тренерська поразка:
тільки кроси і нічого крім кросів,
ну що це за тактика ?
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