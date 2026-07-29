Руслан РОТАНЬ: «Вот в чем моя головная боль – мы не повзрослели…»
Тренер «Полесья» попытался найти позитив после поражения в Дании
Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань после поражения от «Копенгагена» (1:2).
– Хочется позитив искать, и на самом деле он есть. Я просто вижу этот потенциал команды, большой потенциал. Но второй год мы не повзрослели. Вот в чем моя головная боль – мы не повзрослели… Важность каждой игры и тренировки должен понимать и каждый игрок. Когда этого нет, то этот весь труд, а я считаю, что это адский труд на сборах и подготовка…
Но всегда проигрывает и побеждает команда. Сегодня мы тоже проиграли как команда. Но мы должны быть командой и когда исправляем ошибки, – передает из Дании слова тренера корреспондент Sport.ua.
«Полесье» уступило «Копенгагену» по сумме двух встреч и выбыло из еврокубков.
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