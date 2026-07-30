Шахтер нашел новый клуб для игрока, от которого отказался Туран

Полузащитник донецкого «Шахтера», таджикистанец Хусрав Тоиров, будет выступать за другой клуб.

Таджикский футболист начнёт сезон в составе «Равшана» из Куляба на правах аренды. Стороны договорились о временном переходе до конца 2026 года, что должно помочь 20-летнему игроку получить больше игровой практики.

Тоиров стал игроком «Шахтера» в марте 2023 года и провел за команду 2 официальных матча. Также выступал на правах аренды за казахстанский «Атирау» (21 матч, 1 гол, 3 голевые передачи), одесский «Черноморец» (5 матчей) и таджикский «Истиклол» (5 матчей).