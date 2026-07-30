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Украина. Премьер лига
30 июля 2026, 14:00 | Обновлено 30 июля 2026, 14:16
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Шахтер нашел новый клуб для игрока, от которого отказался Туран

Тоиров продолжит карьеру в Таджикистане

30 июля 2026, 14:00 | Обновлено 30 июля 2026, 14:16
515
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Шахтер нашел новый клуб для игрока, от которого отказался Туран
Getty Images/Global Images Ukraine. Хусрав Тоиров
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Полузащитник донецкого «Шахтера», таджикистанец Хусрав Тоиров, будет выступать за другой клуб.

Таджикский футболист начнёт сезон в составе «Равшана» из Куляба на правах аренды. Стороны договорились о временном переходе до конца 2026 года, что должно помочь 20-летнему игроку получить больше игровой практики.

Тоиров стал игроком «Шахтера» в марте 2023 года и провел за команду 2 официальных матча. Также выступал на правах аренды за казахстанский «Атирау» (21 матч, 1 гол, 3 голевые передачи), одесский «Черноморец» (5 матчей) и таджикский «Истиклол» (5 матчей).

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Хусрав Тоиров Шахтер Донецк аренда игрока Равшан Куляб трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Transfermarkt
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