ФОТО. Судья удалил защитника Копенгагена. Что произошло?
Дзунносуке Судзуки получил заслуженное наказание
На первых секундах второго тайма «Копенгаген» потерял футболиста во втором матче с «Полесьем» во 2-м раунде отбора Лиги конференций.
«Волки» уже в первой атаке после перерыва заставили соперника сфолить на красную карточку.
Нападающий Игорь Краснопир эффектно раскрутил защитника Дзунносуке Судзуки и вырывался один на один с голкипером.
Судзуки решил остановить украинца, схватив его за футболку, и повалил на газон.
Арбитр без колебаний показал защитнику прямую красную карточку, оставив «Копенгаген» в меньшинстве.
Удаление защитника после перерыва – это отличная возможность для житомирян отыграться со счета 0:1.
ФОТО. Судья удалил защитника Копенгагена. Что произошло?
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