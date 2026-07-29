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Лига конференций
29 июля 2026, 21:19 | Обновлено 29 июля 2026, 21:24
1179
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ФОТО. Судья удалил защитника Копенгагена. Что произошло?

Дзунносуке Судзуки получил заслуженное наказание

29 июля 2026, 21:19 | Обновлено 29 июля 2026, 21:24
1179
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ФОТО. Судья удалил защитника Копенгагена. Что произошло?
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На первых секундах второго тайма «Копенгаген» потерял футболиста во втором матче с «Полесьем» во 2-м раунде отбора Лиги конференций.

«Волки» уже в первой атаке после перерыва заставили соперника сфолить на красную карточку.

Нападающий Игорь Краснопир эффектно раскрутил защитника Дзунносуке Судзуки и вырывался один на один с голкипером.

Судзуки решил остановить украинца, схватив его за футболку, и повалил на газон.

Арбитр без колебаний показал защитнику прямую красную карточку, оставив «Копенгаген» в меньшинстве.

Удаление защитника после перерыва – это отличная возможность для житомирян отыграться со счета 0:1.

ФОТО. Судья удалил защитника Копенгагена. Что произошло?

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Копенгаген фото пенальти Полесье Житомир Лига конференций Копенгаген - Полесье удаление (красная карточка) Игорь Краснопир
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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