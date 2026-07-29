На первых секундах второго тайма «Копенгаген» потерял футболиста во втором матче с «Полесьем» во 2-м раунде отбора Лиги конференций.

«Волки» уже в первой атаке после перерыва заставили соперника сфолить на красную карточку.

Нападающий Игорь Краснопир эффектно раскрутил защитника Дзунносуке Судзуки и вырывался один на один с голкипером.

Судзуки решил остановить украинца, схватив его за футболку, и повалил на газон.

Арбитр без колебаний показал защитнику прямую красную карточку, оставив «Копенгаген» в меньшинстве.

Удаление защитника после перерыва – это отличная возможность для житомирян отыграться со счета 0:1.

ФОТО. Судья удалил защитника Копенгагена. Что произошло?