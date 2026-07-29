Павел ЧЕРЕДНИЧЕНКО: «Это шанс для игроков показать свой класс»
Главный тренер «Динамо» U-21 поделился впечатлениями от предсезонных сборов
Главный тренер юношеской команды киевского «Динамо» U-21 Павел Чередниченко поделился впечатлениями от предсезонных сборов.
– Как команда прошла летние сборы?
– Работали в режиме двухразовых тренировок. В конце каждого микроцикла играли контрольный матч с соперниками разного уровня. Сейчас готовимся к стартовому туру чемпионата.
– Чего ожидаете от нового турнира?
– Гораздо более сильных соперников, в составах которых будут игроки основных команд. Будет интересно прогрессировать на таком уровне. Это вызов для игроков и тренерского штаба, но в то же время и положительный фактор прогресса наших молодых футболистов.
– Какова стратегия команды в УПЛ-2?
– Это шанс для игроков показать свой класс на уровне U21, где будут играть более сильные соперники. Ребята смогут как можно быстрее прогрессировать и попасть в первую команду. Собственно, это наш приоритет.
– Команда уже полностью укомплектована?
– На каждой тренировке царит максимальная конкуренция. Если в составе команды появится конкурентоспособный футболист, это будет способствовать прогрессу. Игроки не должны останавливаться на достигнутом. Каждый день необходимо соревноваться с самим собой, становиться лучше и выполнять все задачи на футбольном поле.
– То есть никому из игроков не гарантировано место в стартовом составе?
– Философия нашего клуба основана на конкуренции. Место в стартовом составе никому не гарантировано. Его нужно заслужить трудом и физическими, тактическими, техническими показателями.
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