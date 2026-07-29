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  4. Павел ЧЕРЕДНИЧЕНКО: «Это шанс для игроков показать свой класс»
Молодежные турниры
29 июля 2026, 21:25 |
147
0

Павел ЧЕРЕДНИЧЕНКО: «Это шанс для игроков показать свой класс»

Главный тренер «Динамо» U-21 поделился впечатлениями от предсезонных сборов

29 июля 2026, 21:25 |
147
0
Павел ЧЕРЕДНИЧЕНКО: «Это шанс для игроков показать свой класс»
ФК Динамо Киев. Павел Чередниченко
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Главный тренер юношеской команды киевского «Динамо» U-21 Павел Чередниченко поделился впечатлениями от предсезонных сборов.

– Как команда прошла летние сборы?

– Работали в режиме двухразовых тренировок. В конце каждого микроцикла играли контрольный матч с соперниками разного уровня. Сейчас готовимся к стартовому туру чемпионата.

– Чего ожидаете от нового турнира?

– Гораздо более сильных соперников, в составах которых будут игроки основных команд. Будет интересно прогрессировать на таком уровне. Это вызов для игроков и тренерского штаба, но в то же время и положительный фактор прогресса наших молодых футболистов.

– Какова стратегия команды в УПЛ-2?

– Это шанс для игроков показать свой класс на уровне U21, где будут играть более сильные соперники. Ребята смогут как можно быстрее прогрессировать и попасть в первую команду. Собственно, это наш приоритет.

– Команда уже полностью укомплектована?

– На каждой тренировке царит максимальная конкуренция. Если в составе команды появится конкурентоспособный футболист, это будет способствовать прогрессу. Игроки не должны останавливаться на достигнутом. Каждый день необходимо соревноваться с самим собой, становиться лучше и выполнять все задачи на футбольном поле.

– То есть никому из игроков не гарантировано место в стартовом составе?

– Философия нашего клуба основана на конкуренции. Место в стартовом составе никому не гарантировано. Его нужно заслужить трудом и физическими, тактическими, техническими показателями.

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Динамо Киев учебно-тренировочные сборы Динамо Киев U-21 чемпионат Украины по футболу U-21 Павел Чередниченко
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
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