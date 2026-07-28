Хавбек Динамо: «Пусть тренерский штаб даст оценку моей работе»

Полузащитник молодежной команды киевского «Динамо» U-21 Владимир Озимай поделился впечатлениями от предсезонных сборов.

– С каким настроем подходите к старту нового сезона?

– С позитивным, ведь мы провели продуктивные сборы. Сейчас добросовестно продолжаем готовиться в режиме разовых тренировок для лучшего восстановления перед официальными матчами. Считаю, что коллектив только растет.

– Довольны своей и коллективной работой на сборах?

– Пусть лучше тренерский штаб даст оценку моей работе, но в целом мне нравится, как работает команда. Ребята прогрессируют, поэтому надеюсь, что в этом сезоне удастся вернуть чемпионство.

– Прошлый сезон в Национальной лиге U19 закончился для «Динамо» досадно – несмотря на отсутствие поражений, команда не завоевала чемпионство. Долго анализировали этот результат или сразу сосредоточились на новом сезоне?

– Конечно, обидно, что после двух побед над будущими чемпионами не завоевали титул. Но это чемпионат, нужно было набирать очки в матчах с другими командами. Это в прошлом, настраиваемся на новый сезон, чтобы завоевать чемпионство.

– В этом сезоне возобновляются соревнования юношеских команд. Требуется ли дополнительная адаптация к этому уровню?

– Конечно, нужно адаптироваться к взрослому футболу – на поле одновременно может находиться до пяти игроков старше 21 года. Поэтому необходимо действовать быстрее, совершенствоваться в физическом плане. В то же время по возрасту я имею право играть за команду U19, поэтому могу получать игровое время в обеих командах.

– Какие цели ставите перед собой и командой в новом сезоне?

– Прежде всего хочется снова выйти в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. К сожалению, в прошлом сезоне я не смог сыграть против «Атлетико» из-за травмы, поэтому стремлюсь снова вывести команду в плей-офф. Также хочется выиграть УПЛ-2. Если я буду прогрессировать и тренерский штаб первой команды обратит на меня внимание, я буду доволен.