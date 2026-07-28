Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек Динамо: «Пусть тренерский штаб даст оценку моей работе»
Молодежные турниры
28 июля 2026, 22:52 |
327
0

Хавбек Динамо: «Пусть тренерский штаб даст оценку моей работе»

Владимир Озимай поделился впечатлениями от предсезонных сборов

28 июля 2026, 22:52 |
327
0
Хавбек Динамо: «Пусть тренерский штаб даст оценку моей работе»
ФК Динамо Киев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Полузащитник молодежной команды киевского «Динамо» U-21 Владимир Озимай поделился впечатлениями от предсезонных сборов.

– С каким настроем подходите к старту нового сезона?

– С позитивным, ведь мы провели продуктивные сборы. Сейчас добросовестно продолжаем готовиться в режиме разовых тренировок для лучшего восстановления перед официальными матчами. Считаю, что коллектив только растет.

– Довольны своей и коллективной работой на сборах?

– Пусть лучше тренерский штаб даст оценку моей работе, но в целом мне нравится, как работает команда. Ребята прогрессируют, поэтому надеюсь, что в этом сезоне удастся вернуть чемпионство.

– Прошлый сезон в Национальной лиге U19 закончился для «Динамо» досадно – несмотря на отсутствие поражений, команда не завоевала чемпионство. Долго анализировали этот результат или сразу сосредоточились на новом сезоне?

– Конечно, обидно, что после двух побед над будущими чемпионами не завоевали титул. Но это чемпионат, нужно было набирать очки в матчах с другими командами. Это в прошлом, настраиваемся на новый сезон, чтобы завоевать чемпионство.

– В этом сезоне возобновляются соревнования юношеских команд. Требуется ли дополнительная адаптация к этому уровню?

– Конечно, нужно адаптироваться к взрослому футболу – на поле одновременно может находиться до пяти игроков старше 21 года. Поэтому необходимо действовать быстрее, совершенствоваться в физическом плане. В то же время по возрасту я имею право играть за команду U19, поэтому могу получать игровое время в обеих командах.

– Какие цели ставите перед собой и командой в новом сезоне?

– Прежде всего хочется снова выйти в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. К сожалению, в прошлом сезоне я не смог сыграть против «Атлетико» из-за травмы, поэтому стремлюсь снова вывести команду в плей-офф. Также хочется выиграть УПЛ-2. Если я буду прогрессировать и тренерский штаб первой команды обратит на меня внимание, я буду доволен.

По теме:
Назарий РУСИН: «Одноклубники мне помогли»
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
Не только Герич. Черноморец надеется усилиться игроками Полесья
учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу U-21 Динамо Киев Динамо Киев U-21 Владимир Озимай
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный клуб предложил Шахтеру 20 млн за игрока сборной Украины
Футбол | 28 июля 2026, 20:42 0
Легендарный клуб предложил Шахтеру 20 млн за игрока сборной Украины
Легендарный клуб предложил Шахтеру 20 млн за игрока сборной Украины

Ризнык заинтересовал «Ювентус»

Джошуа сказал, о чем подумал после двух нокдаунов в первом раунде
Бокс | 28 июля 2026, 06:59 0
Джошуа сказал, о чем подумал после двух нокдаунов в первом раунде
Джошуа сказал, о чем подумал после двух нокдаунов в первом раунде

Энтони все же победил

Легенда Шахтера перебрался в Динамо
Футбол | 28.07.2026, 08:43
Легенда Шахтера перебрался в Динамо
Легенда Шахтера перебрался в Динамо
Котляр в Румынии впервые в карьере выиграла матч в основе турнира WTA 125
Теннис | 28.07.2026, 13:50
Котляр в Румынии впервые в карьере выиграла матч в основе турнира WTA 125
Котляр в Румынии впервые в карьере выиграла матч в основе турнира WTA 125
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
Футбол | 27.07.2026, 23:16
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, сколько Джошуа заработал за шесть минут боя с Пренгой
Стало известно, сколько Джошуа заработал за шесть минут боя с Пренгой
28.07.2026, 07:32
Бокс
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
27.07.2026, 08:20 10
Футбол
Тренер Ткаченко, покинувший Усика, принял сенсационное решение
Тренер Ткаченко, покинувший Усика, принял сенсационное решение
27.07.2026, 02:47 2
Бокс
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
27.07.2026, 04:48 10
Футбол
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
28.07.2026, 11:52 1
Волейбол
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
27.07.2026, 07:32 13
Футбол
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
27.07.2026, 03:37 15
Бокс
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
28.07.2026, 04:55 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем