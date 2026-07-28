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  4. Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
Украина. Премьер лига
28 июля 2026, 22:22 |
2551
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Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере

Бубакарр Баджи, Дауда Санкаре, Мухаммед Тункара и Хамиду Файе присоединились к «бело-синим»

28 июля 2026, 22:22 |
2551
3 Comments
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
ФК Динамо Киев. Санкаре, Баджи, Файе, Тункара
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Киевское «Динамо» пригласило на просмотр четырех талантливых легионеров, которые прибыли в лагерь «бело-синих» и получат шанс проявить себя в течении двух месяцев.

По предварительной информации, к команде присоединились гамбийцы Бубакарр Баджи, Дауда Санкаре, Мухаммед Тункара и перспективный форвард Хамиду Файе.

Во время зимних тренировочных сборов легионеры находились в расположении донецкого «Шахтера», однако контракты с игроками «горняки» так и не подписали.

Гамбийцы является частью глобальной гамбийской академии ProStar – проекта, которым занимается партнер Вадима Шаблия, бывший игрок сборной Финляндии Алексей Еременко.

Футболисты находятся в лагере молодежной команды киевского «Динамо», где будут принимать участие в тренировочном процессе.

ФОТО. Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк
Николай Тытюк Источник: Instagram
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Taki sami budut jak thiare i ongundana...trash
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0
Прям бачу вуха Селюка із-за кущів))))
 Той любив африканців пачками завозити в УПЛ, за пару мішків картоплі)))))
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-1
Шо це таке? Вже бомжів по вокзалах збирають? 😂
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-1
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