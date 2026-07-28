Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере

Киевское «Динамо» пригласило на просмотр четырех талантливых легионеров, которые прибыли в лагерь «бело-синих» и получат шанс проявить себя в течении двух месяцев.

По предварительной информации, к команде присоединились гамбийцы Бубакарр Баджи, Дауда Санкаре, Мухаммед Тункара и перспективный форвард Хамиду Файе.

Во время зимних тренировочных сборов легионеры находились в расположении донецкого «Шахтера», однако контракты с игроками «горняки» так и не подписали.

Гамбийцы является частью глобальной гамбийской академии ProStar – проекта, которым занимается партнер Вадима Шаблия, бывший игрок сборной Финляндии Алексей Еременко.

Футболисты находятся в лагере молодежной команды киевского «Динамо», где будут принимать участие в тренировочном процессе.

ФОТО. Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров