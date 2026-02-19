Шахтер отказался от услуг четырех легионеров. Они уже покинули клуб

Донецкий «Шахтер» отказался от услуг четырех африканских легионеров, которые находились в расположении команды во время зимних учебно-тренировочных сборов.

В январе к лагерю «горняков» присоединились представители Гамбии – Хамдию Файе, Бубакар Бадиже, Дауда Санкаре и еще один неназванный футболист. Все они тренировались с командой U-19, но в итоге покинули Украину.

По информации ТаТоТаке, главная причина такого решения в том, что всем легионерам еще не исполнилось по 18 лет, поэтому на данном этапе существуют проблемы с проживанием этих игроков в Украине на постоянной основе.

Первая команда «Шахтера» продолжает подготовку к возобновлению чемпионата Украины и поединку 17-го тура, который состоится 22 февраля. Подопечные Арды Турана на домашней арене сыграют против львовских «Карпат».

В предстоящем поединке донецкий клуб сыграет против соперника, который из-за травм потерял сразу троих футболистов.