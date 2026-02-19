Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер отказался от услуг четырех легионеров. Они уже покинули клуб
Украина. Премьер лига
19 февраля 2026, 10:10 | Обновлено 19 февраля 2026, 10:18
716
2

Шахтер отказался от услуг четырех легионеров. Они уже покинули клуб

Файе, Бадиже, Санкаре и еще один игрок из Гамбии ранее находились в лагере «горняков»

19 февраля 2026, 10:10 | Обновлено 19 февраля 2026, 10:18
716
2 Comments
Шахтер отказался от услуг четырех легионеров. Они уже покинули клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» отказался от услуг четырех африканских легионеров, которые находились в расположении команды во время зимних учебно-тренировочных сборов.

В январе к лагерю «горняков» присоединились представители Гамбии – Хамдию Файе, Бубакар Бадиже, Дауда Санкаре и еще один неназванный футболист. Все они тренировались с командой U-19, но в итоге покинули Украину.

По информации ТаТоТаке, главная причина такого решения в том, что всем легионерам еще не исполнилось по 18 лет, поэтому на данном этапе существуют проблемы с проживанием этих игроков в Украине на постоянной основе.

Первая команда «Шахтера» продолжает подготовку к возобновлению чемпионата Украины и поединку 17-го тура, который состоится 22 февраля. Подопечные Арды Турана на домашней арене сыграют против львовских «Карпат».

В предстоящем поединке донецкий клуб сыграет против соперника, который из-за травм потерял сразу троих футболистов.

По теме:
Ультрас Динамо обратились к Милевскому и Алиеву после скандала Колесника
ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ подписал перспективного украинца
Суд принял решение по футболисту, ударившему представителя ТЦК
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 учебно-тренировочные сборы Арда Туран
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Футбол | 18 февраля 2026, 09:39 3
Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК

Алексей Гончаренко обратился к украинскому футболисту Даниилу Колеснику

Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 18 февраля 2026, 21:12 1
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги

Экс-игрок сборной ушел из Динамо из-за лжи агента и остался без клуба
Футбол | 19.02.2026, 07:48
Экс-игрок сборной ушел из Динамо из-за лжи агента и остался без клуба
Экс-игрок сборной ушел из Динамо из-за лжи агента и остался без клуба
Медальный зачет ОИ. Норвегия – вне конкуренции, Франция ворвалась в топ-5
Олимпийские игры | 19.02.2026, 06:23
Медальный зачет ОИ. Норвегия – вне конкуренции, Франция ворвалась в топ-5
Медальный зачет ОИ. Норвегия – вне конкуренции, Франция ворвалась в топ-5
Скандальный футболист, избивший военного ТЦК, впервые выступил с заявлением
Футбол | 18.02.2026, 15:23
Скандальный футболист, избивший военного ТЦК, впервые выступил с заявлением
Скандальный футболист, избивший военного ТЦК, впервые выступил с заявлением
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Твікс в квадраті
Ответить
0
REALIST
Любителі лаптів і совка, ви хоч би в назві Шахтар правильно написали... 
Ответить
0
Популярные новости
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
17.02.2026, 09:26 26
Футбол
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
18.02.2026, 07:27 18
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
17.02.2026, 08:50
Бокс
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
17.02.2026, 09:16 5
Футбол
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
18.02.2026, 16:10 26
Теннис
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
17.02.2026, 16:10 13
Теннис
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
17.02.2026, 09:48 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем