Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 февраля 2026, 14:41 |
Три игрока Карпат не смогут сыграть против Шахтера

Отсутствие Адамюка, Стецькова и Булезы негативно отражается на конкуренции

ФК Карпаты Львов. Андрей Булеза

Как стало известно Sport.ua, в тренировочном лагере «Карпат» на испанском сборе находились сразу три защитника, которые еще только восстанавливаются после серьезных травм.

Под опекой клубного медперсонала они занимались по индивидуальной программе.

По имеющейся информации, ожидается, что Владимир Адамюк и Тимур Стецьков вернутся в строй в марте, а Андрей Булеза – в апреле.

В настоящее время «зелено-белые» имеют в активе 19 очков и занимают девятое место в чемпионате УПЛ. Именно неудачное выступление «Карпат» прошлой осенью привело к отставке главного тренера Владислава Лупашко.

22 февраля «Карпаты» в чемпионате Украины возобновят выступления в УПЛ матчем против донецкого «Шахтера».

Ранее сообщалось, что «Полесье» хочет подписать игрока «Карпат».

По теме:
«Позвонил в слезах». Известно, как сорвался трансфер в Металлист 1925
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
Скандальный футболист, избивший военного ТЦК, впервые выступил с заявлением
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Тимур Стецьков Андрей Булеза Владимир Адамюк учебно-тренировочные сборы травма инсайд
Комментарии 0
