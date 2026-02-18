Три игрока Карпат не смогут сыграть против Шахтера

Как стало известно Sport.ua, в тренировочном лагере «Карпат» на испанском сборе находились сразу три защитника, которые еще только восстанавливаются после серьезных травм.

Под опекой клубного медперсонала они занимались по индивидуальной программе.

По имеющейся информации, ожидается, что Владимир Адамюк и Тимур Стецьков вернутся в строй в марте, а Андрей Булеза – в апреле.

В настоящее время «зелено-белые» имеют в активе 19 очков и занимают девятое место в чемпионате УПЛ. Именно неудачное выступление «Карпат» прошлой осенью привело к отставке главного тренера Владислава Лупашко.

22 февраля «Карпаты» в чемпионате Украины возобновят выступления в УПЛ матчем против донецкого «Шахтера».

Ранее сообщалось, что «Полесье» хочет подписать игрока «Карпат».