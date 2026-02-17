Давали три миллиона. Полесье хочет подписать игрока Карпат

Клуб УПЛ Полесье нынешней зимой пытался подписать центрального полузащитника Карпат Олега Федора. За 21-летнего игрок предложили три миллиона евро.

Сообщается, что львовский клуб пока отказался от продажи одного из своих самых перспективных футболистов.

В нынешнем сезоне Федор, чей контракт завершается только в конце 2029 года, провел десять матчей и сделал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что к Олегу присматривается Шахтер, которому нужен игрок в центр поля.

Полесье зимой подписало Илира Красничи, Линдона Эмерлану и Игоря Краснопира.