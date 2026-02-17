Давали три миллиона. Полесье хочет подписать игрока Карпат

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 февраля 2026, 13:25 | Обновлено 17 февраля 2026, 13:51
Олег Федор пока остался во львовской команде

ФК Карпаты. Олег Федор

Клуб УПЛ Полесье нынешней зимой пытался подписать центрального полузащитника Карпат Олега Федора. За 21-летнего игрок предложили три миллиона евро.

Сообщается, что львовский клуб пока отказался от продажи одного из своих самых перспективных футболистов.

В нынешнем сезоне Федор, чей контракт завершается только в конце 2029 года, провел десять матчей и сделал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что к Олегу присматривается Шахтер, которому нужен игрок в центр поля.

Полесье зимой подписало Илира Красничи, Линдона Эмерлану и Игоря Краснопира.

Карпаты Львов Полесье Житомир Олег Федор трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: Виктор Вацко
