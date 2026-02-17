Давали три миллиона. Полесье хочет подписать игрока Карпат
Олег Федор пока остался во львовской команде
Клуб УПЛ Полесье нынешней зимой пытался подписать центрального полузащитника Карпат Олега Федора. За 21-летнего игрок предложили три миллиона евро.
Сообщается, что львовский клуб пока отказался от продажи одного из своих самых перспективных футболистов.
В нынешнем сезоне Федор, чей контракт завершается только в конце 2029 года, провел десять матчей и сделал 1 результативную передачу.
Ранее сообщалось, что к Олегу присматривается Шахтер, которому нужен игрок в центр поля.
Полесье зимой подписало Илира Красничи, Линдона Эмерлану и Игоря Краснопира.
