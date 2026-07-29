Арда Туран пожаловался на условия в Шахтере
У тренера нет даже собственного кабинета
Главный тренер «Шахтера» Арда Туран откровенно рассказал о непростых условиях, в которых сейчас работает донецкий клуб, и отметил отношение своих футболистов.
«У меня даже нет собственного кабинета. У меня нет даже стола, на который я мог бы поставить фотографии своих детей. Можете себе представить, насколько такие условия влияют на чувство принадлежности у футболистов.
Но, несмотря на это, наши игроки демонстрируют невероятную преданность «Шахтеру». Именно поэтому я пережил чемпионство, которое никогда не забуду в своей жизни», – сказал Туран.
Arda Turan: "Bir ofisim bile yok. Çocuklarımın fotoğrafını koyacağım bir masam bile yok. Bu şartların bile futbolcularımızın bir yere ait olma duygusunu ne kadar etkilediğini siz düşünün. Ancak oyuncularımız buna rağmen Shakhtar Donetsk'te müthiş aidiyet gösteriyor. Bu yüzden… pic.twitter.com/LUjPDQvXNX— Gol Spor (@GolSP0R) July 29, 2026
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