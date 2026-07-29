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  4. Арда Туран пожаловался на условия в Шахтере
Украина. Премьер лига
29 июля 2026, 20:16 |
944
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Арда Туран пожаловался на условия в Шахтере

У тренера нет даже собственного кабинета

29 июля 2026, 20:16 |
944
1 Comments
Арда Туран пожаловался на условия в Шахтере
ФК Шахтер. Арда Туран
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Главный тренер «Шахтера» Арда Туран откровенно рассказал о непростых условиях, в которых сейчас работает донецкий клуб, и отметил отношение своих футболистов.

«У меня даже нет собственного кабинета. У меня нет даже стола, на который я мог бы поставить фотографии своих детей. Можете себе представить, насколько такие условия влияют на чувство принадлежности у футболистов.

Но, несмотря на это, наши игроки демонстрируют невероятную преданность «Шахтеру». Именно поэтому я пережил чемпионство, которое никогда не забуду в своей жизни», – сказал Туран.

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Арда Туран Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 2
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О, починає нити. А футболісти віддані не клубу, а баблу яке їм платять, ті всі загорілі за тим і приїхали.
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Ринат Леонидович вы охренели, купите стола Арде. 
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