Украина. Премьер лига29 июля 2026, 18:45 | Обновлено 29 июля 2026, 19:00
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Туран раскрыл, каких футболистов Шахтер ищет для усиления состава
Имена не имеют значения для турецкого специалиста
29 июля 2026, 18:45 | Обновлено 29 июля 2026, 19:00
387
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Главный тренер «Шахтера» Арда Туран высказался о том, какие игроки нужны донецкому клубу.
«Имена не играют в футбол – играют страсть и дисциплина. Мы ищем усиление, но это должны быть игроки, готовые сражаться за эту эмблему с первой до последней минуты», – сказал специалист.
Этим летом в состав «горняков» вошли четыре игрока – защитник Александр Караваев и вингеры Глейкер Мендоса, Райан Роберто и Бруниньо.
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