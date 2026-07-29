Туран раскрыл, каких футболистов Шахтер ищет для усиления состава

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран высказался о том, какие игроки нужны донецкому клубу.

«Имена не играют в футбол – играют страсть и дисциплина. Мы ищем усиление, но это должны быть игроки, готовые сражаться за эту эмблему с первой до последней минуты», – сказал специалист.