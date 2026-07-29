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Украина. Премьер лига
29 июля 2026, 18:45 | Обновлено 29 июля 2026, 19:00
387
0

Туран раскрыл, каких футболистов Шахтер ищет для усиления состава

Имена не имеют значения для турецкого специалиста

29 июля 2026, 18:45 | Обновлено 29 июля 2026, 19:00
387
0
Туран раскрыл, каких футболистов Шахтер ищет для усиления состава
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран
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Главный тренер «Шахтера» Арда Туран высказался о том, какие игроки нужны донецкому клубу.

«Имена не играют в футбол – играют страсть и дисциплина. Мы ищем усиление, но это должны быть игроки, готовые сражаться за эту эмблему с первой до последней минуты», – сказал специалист.

Этим летом в состав «горняков» вошли четыре игрока – защитник Александр Караваев и вингеры Глейкер Мендоса, Райан Роберто и Бруниньо.

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Андрей Плыгун Источник: ФК Шахтер Донецк
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