Справедливо? В Бразилии игрока отстранили до выздоровления соперника
Виктор Габриэл получил необычную дисквалификацию
Защитник «Интернасьонала» Виктор Габриэл отстранен от участия в бразильском футболе до тех пор, пока нападающий «Крузейро» Габриэл Пек не вернется к тренировкам после восстановления от перелома ноги.
Пек получил перелом левой большеберцовой кости в результате столкновения с Виктором Габриэлом в матче чемпионата 22 июля. Хотя срок дисквалификации ограничен 180 днями, он может закончиться раньше, если врачи разрешат Пеку вернуться к тренировкам раньше этого срока.
Во время чемпионата мира «Крузейро» заплатил рекордные для себя 12 млн долларов за форварда, но он получил серьезную травму уже в дебютном матче.
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