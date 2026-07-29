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  4. Справедливо? В Бразилии игрока отстранили до выздоровления соперника
Бразилия
29 июля 2026, 18:59 |
247
0

Справедливо? В Бразилии игрока отстранили до выздоровления соперника

Виктор Габриэл получил необычную дисквалификацию

29 июля 2026, 18:59 |
247
0
Справедливо? В Бразилии игрока отстранили до выздоровления соперника
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Пек
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Защитник «Интернасьонала» Виктор Габриэл отстранен от участия в бразильском футболе до тех пор, пока нападающий «Крузейро» Габриэл Пек не вернется к тренировкам после восстановления от перелома ноги.

Пек получил перелом левой большеберцовой кости в результате столкновения с Виктором Габриэлом в матче чемпионата 22 июля. Хотя срок дисквалификации ограничен 180 днями, он может закончиться раньше, если врачи разрешат Пеку вернуться к тренировкам раньше этого срока.

Во время чемпионата мира «Крузейро» заплатил рекордные для себя 12 млн долларов за форварда, но он получил серьезную травму уже в дебютном матче.

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Интернасьонал Крузейро травма перелом ноги дисквалификация
Руслан Полищук Источник: ESPN
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