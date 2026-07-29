Справедливо? В Бразилии игрока отстранили до выздоровления соперника

Защитник «Интернасьонала» Виктор Габриэл отстранен от участия в бразильском футболе до тех пор, пока нападающий «Крузейро» Габриэл Пек не вернется к тренировкам после восстановления от перелома ноги.

Пек получил перелом левой большеберцовой кости в результате столкновения с Виктором Габриэлом в матче чемпионата 22 июля. Хотя срок дисквалификации ограничен 180 днями, он может закончиться раньше, если врачи разрешат Пеку вернуться к тренировкам раньше этого срока.

Во время чемпионата мира «Крузейро» заплатил рекордные для себя 12 млн долларов за форварда, но он получил серьезную травму уже в дебютном матче.