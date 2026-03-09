Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Разнимала полиция. Чемпионат штата Минейро завершился масштабной дракой
Бразилия
09 марта 2026, 11:28 | Обновлено 09 марта 2026, 12:02
Судья матча «Крузейро» – «Атлетико Минейро» показал 23 красные карточки

Gilson Lobo/AGIF

Финал чемпионата штата Минейро между «Крузейро» и «Атлетико Минейро» закончился массовой дракой между игроками и членами тренерских штабов.

Все началось в компенсированное ко второму тайму время после столкновения нападающего «Крузейро» Крисиана с голкипером «Атлетико» Эверсоном в штрафной площадке «Гало».

Эверсону не понравилось, что соперник агрессивно пошел на мяч, который он зафиксировал в руках. Голкипер толкнул соперника, а затем прижал его к земле обоими коленями. Игроки «Крузейро» увидели это и кинулись на голкипера, что вызвало общую потасовку, в которой участвовали как игроки, так и тренерские штабы команд.

Чтобы остановить массовую драку, арбитру встречи Матиусу Канданчану пришлось привлекать не только охранников, но и военную полицию.

После того как страсти утихли, матч завершился без удаления игроков с поля, но в судейский протокол Канданчан внес 23 прямые красные карточки для наиболее активных участников драки.

Сам матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Крузейро», а единственный гол на 60-й минуте забил Кайо Жорже.

Атлетико Минейро Крузейро Бразилия драка
Иван Чирко Источник: Globo Esporte
