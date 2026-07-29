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Чемпионат мира
29 июля 2026, 18:47 |
731
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Первая европейская страна поддержала революцию Инфантино

Чехия пошла против позиции УЕФА

29 июля 2026, 18:47 |
731
1 Comments
Первая европейская страна поддержала революцию Инфантино
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино
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Идея УЕФА разработать план против ФИФА пока не получила единодушной поддержки. Первая страна Европы уже согласилась с крайне спорными планами главы ФИФА Джанни Инфантино по проведению чемпионата мира.

В соответствии с этими планами ФИФА хочет передать коммерческие права на чемпионат мира новой компании FIFA Forward Enterprise. Руководящий орган мирового футбола обещает своим 211 ассоциациям-членам выплату в размере до 40 миллионов долларов, если они согласятся с предложением до 19 сентября.

Давид Трунда, председатель Чешской футбольной ассоциации, видит в этом в основном позитивные моменты: «Я вижу прагматические преимущества тесного сотрудничества с Джанни Инфантино и его командой для чешского футбола. Конечно, нам нужно больше деталей, но лично я вижу позитивный эффект от намерений ФИФА».

Эта поддержка со стороны Чехии резко контрастирует с критикой со стороны УЕФА и различных национальных ассоциаций. Ранее УЕФА заявила, что этот план «переступает черту, которую никогда не следовало переступать».

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Джанни Инфантино УЕФА ФИФА ЧМ-2026 по футболу ЧМ-2030 по футболу
Руслан Полищук Источник: Goal.com
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Комментарии 1
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Тобто тупо купляє? Моя думка не міняється-мінімум 200 команд на ЧС.Матчі мають проводитися в пустелі Сахара,Антартида і в джунгях
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