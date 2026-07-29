Первая европейская страна поддержала революцию Инфантино

Идея УЕФА разработать план против ФИФА пока не получила единодушной поддержки. Первая страна Европы уже согласилась с крайне спорными планами главы ФИФА Джанни Инфантино по проведению чемпионата мира.

В соответствии с этими планами ФИФА хочет передать коммерческие права на чемпионат мира новой компании FIFA Forward Enterprise. Руководящий орган мирового футбола обещает своим 211 ассоциациям-членам выплату в размере до 40 миллионов долларов, если они согласятся с предложением до 19 сентября.

Давид Трунда, председатель Чешской футбольной ассоциации, видит в этом в основном позитивные моменты: «Я вижу прагматические преимущества тесного сотрудничества с Джанни Инфантино и его командой для чешского футбола. Конечно, нам нужно больше деталей, но лично я вижу позитивный эффект от намерений ФИФА».

Эта поддержка со стороны Чехии резко контрастирует с критикой со стороны УЕФА и различных национальных ассоциаций. Ранее УЕФА заявила, что этот план «переступает черту, которую никогда не следовало переступать».