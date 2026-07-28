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  4. УЕФА может бойкотировать чемпионаты мира и турниры ФИФА
Чемпионат мира
28 июля 2026, 23:19 |
884
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УЕФА может бойкотировать чемпионаты мира и турниры ФИФА

Идея Джанни Инфантино расколола футбольный мир

28 июля 2026, 23:19 |
884
3 Comments
УЕФА может бойкотировать чемпионаты мира и турниры ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine
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УЕФА и европейские страны активно рассматривают бойкот турниров ФИФА, включая чемпионат мира. Это произошло после возмущения по поводу предложения президента ФИФА Джанни Инфантино о создании коммерческой дочерней компании стоимостью 20 миллиардов долларов и продаже долей в чемпионате мира и клубном чемпионате мира частным инвесторам без консультаций с европейскими футбольными организациями.

Этот серьезный раскол между УЕФА и ФИФА является последним в истории напряженности по поводу контроля над международным футбольным календарем и корпоративного управления.

Следующий чемпионат мира должна принимать Саудовская Аравия в 2030 году.

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УЕФА ФИФА ЧМ-2026 по футболу ЧМ-2030 по футболу Джанни Инфантино
Руслан Полищук Источник: Bloomberg
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Комментарии 3
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Як там колись говорили, це "наш отвєт на ультіматум Кєрзона". УЄФА, звичайно, може вчинити такий демарш, хоча, свого часу, саме вона стояла біля витоку цього конфлікту. Хтось від цього, можливо й виграє, але футбол, на жаль - програє.
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0
Може взагалі усі 128 фіналістів?
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-1
Ви вже визначетесь, хто має прийняти, бо там і Пів південої Америки з Іспанією, Португалією та Марроко, Тепр от Саудіти
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-1
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