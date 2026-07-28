УЕФА может бойкотировать чемпионаты мира и турниры ФИФА
Идея Джанни Инфантино расколола футбольный мир
УЕФА и европейские страны активно рассматривают бойкот турниров ФИФА, включая чемпионат мира. Это произошло после возмущения по поводу предложения президента ФИФА Джанни Инфантино о создании коммерческой дочерней компании стоимостью 20 миллиардов долларов и продаже долей в чемпионате мира и клубном чемпионате мира частным инвесторам без консультаций с европейскими футбольными организациями.
Этот серьезный раскол между УЕФА и ФИФА является последним в истории напряженности по поводу контроля над международным футбольным календарем и корпоративного управления.
Следующий чемпионат мира должна принимать Саудовская Аравия в 2030 году.
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