Главный тренер Бенфики вынес вердикт Судакову перед матчем Лиги Европы

Наставник лиссабонской «Бенфики» Марку Силва сообщил, что продолжает доверять украинскому полузащитнику Георгию Судакову накануне матча Лиги Европы против швейцарского «Санкт-Галлена»:

«Прежде всего, нам нужно стать сильнее как команда. Мы упустили победу. Нам нужно дольше владеть мячом, избегать перепасовок, моментов, когда мяч заходит слишком далеко и уходит за пределы поля.

Судаков? Будь то Судаков, Рафа, Престианни или Морейра, все они способны играть в роли третьего полузащитника. Им нужно уметь читать игру; оборонительная фаза – персональная, поэтому наши полузащитники будут испытывать давление.

Что касается Судакова, было бы очень плохо, если бы после двух игр, а затем и официальной... Понимаете, в играх за закрытыми дверями у него была травма, он не мог играть, несмотря на позитивный старт.

В последних предсезонных и официальных играх он не показал себя с лучшей стороны. Этого не скроешь, но я не потерял уверенности и не изменил своего мнения.

Я не сдамся и не потеряю уверенность после пяти недель. Игроки должны показывать результат, мы здесь, чтобы совершенствоваться, помогать Судакову и всем остальным игрокам», – сообщил тренер.