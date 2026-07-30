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Лига Европы
30 июля 2026, 11:21 |
1311
3

Йожеф Сабо назвал счет, с которым закончится матч ПАОКа и Динамо

Опытный тренер оценил перспективы киевского клуба в квалификации Лиге Европы

30 июля 2026, 11:21 |
1311
3 Comments
Йожеф Сабо назвал счет, с которым закончится матч ПАОКа и Динамо
ФК Динамо Киев
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Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился своими ожиданиями перед противостоянием греческого ПАОКа и киевского «Динамо» в квалификации Лиги Европы (30 июля):

«Я всей душой буду болеть за «Динамо», но я не знаю, что должно произойти, чтобы мы вышли победителями в этом поединке. Я не силен в прогнозах, но мне почему-то кажется, что ПАОК забьет один или два мяча и начнет действовать на контратаках.

ПАОК хоть и не европейский гранд, но он на порядок сильнее румынской «Университати». И у нас слабые футболисты. В наше время это была бы команда класса Б. Если честно, я не вижу ни одного игрока «Динамо», который заслуживает большего.

Вот, например, Пихаленок – капитан команды. Однако это слабый футболист. Работает на свободных мячах. Да, он может отдать пас, но отбора нет, скорости нет. Капитан должен быть таким, как, допустим, Лужный. Он всех гонял на футбольном поле, и сам работал вдвое больше.

ПАОК победит – 2:1. Полагаю, что греки при поддержке трибун с первых минут будут атаковать. А когда хозяева забьют и обеспечат себе комфортное преимущество, тогда дадут динамовцам подышать», – сказал Сабо.

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Лига Европы ПАОК ПАОК - Динамо Динамо Киев Йожеф Сабо Александр Пихаленок
Николай Тытюк Источник: Meta.ua
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Комментарии 3
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Оптиміст... 
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+1
Та залиште ви вже в спокої цього дідуся!)
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0
Вот и весь прогноз на игру с ПАОКОМ, команда Динамо класса Б, такой же и тренер, зато гонору.
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-1
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