Арда Туран поделился своим мнением о Динамо

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран поделился своими мыслями о противостоянии с киевским «Динамо» в прошлом сезоне.

«Мы с большим уважением относимся к «Динамо». Это клуб с богатой футбольной историей и высокой культурой. Лучший способ проявить уважение к такому сопернику — показать свой максимум на поле. Именно так мы и старались действовать.

Все три матча были очень непростыми. На мой взгляд, в каждом из них мы контролировали ход игры. К сожалению, в матче Кубка Украины нам не удалось добиться нужного результата. В то же время считаю, что именно в той встрече мы провели одни из лучших первых 60 минут сезона.

Против таких команд нужно не только доминировать, но и правильно действовать в решающие моменты. Именно после того матча мы сделали много важных выводов. Мы подробно проанализировали игру и обсудили её с футболистами.

Бывали матчи, когда мы не демонстрировали лучший футбол, но лучше действовали в ключевых эпизодах. Кубковая встреча стала для нас хорошей пощечиной, однако после неё команда проявила характер и высокий уровень борьбы. В матчах с такими соперниками нужно отдавать все силы без остатка», – сказал Туран.