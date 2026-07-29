Гюндоган определился с клубом, где продолжит карьеру после Галатасарая

35-летний полузащитник «Галатасарая» Илкай Гюндоган хочет вернуться в Германию.

Проведя почти год в Турции, бывшая звезда «Манчестер Сити» и сборной Германии соскучился по дому. Источники в окружении футболиста сообщают, что Гюндоган хочет снова оказаться в «Нюрнберге», где он начал свою профессиональную карьеру. В то же время пока что Илкай остается верным своему контракту с турецким клубом. Действующий контракт футболиста с чемпионом Турции рассчитан до 30 июня следующего года.

В прошлом сезоне Гюндоган забил 2 гола и отдал 5 голевых передач в 38 матчах за «Галатасарай».