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Германия
29 июля 2026, 18:24 | Обновлено 29 июля 2026, 18:49
223
0

Гюндоган определился с клубом, где продолжит карьеру после Галатасарая

Бывшая звезда сборной Германии хочет вернуться в Нюрнберг

29 июля 2026, 18:24 | Обновлено 29 июля 2026, 18:49
223
0
Гюндоган определился с клубом, где продолжит карьеру после Галатасарая
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган
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35-летний полузащитник «Галатасарая» Илкай Гюндоган хочет вернуться в Германию.

Проведя почти год в Турции, бывшая звезда «Манчестер Сити» и сборной Германии соскучился по дому. Источники в окружении футболиста сообщают, что Гюндоган хочет снова оказаться в «Нюрнберге», где он начал свою профессиональную карьеру. В то же время пока что Илкай остается верным своему контракту с турецким клубом. Действующий контракт футболиста с чемпионом Турции рассчитан до 30 июня следующего года.

В прошлом сезоне Гюндоган забил 2 гола и отдал 5 голевых передач в 38 матчах за «Галатасарай».

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Илкай Гюндоган Галатасарай Нюрнберг Вторая Бундеслига чемпионат Германии по футболу чемпионат Турции по футболу
Андрей Плыгун Источник: Sport.es
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