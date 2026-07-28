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  4. Динамо получило предложение о трансфере в размере 20 миллионов евро
Украина. Премьер лига
28 июля 2026, 22:42 |
1169
3

Динамо получило предложение о трансфере в размере 20 миллионов евро

Киевский клуб отказал «Галатасараю» и переключился на Арокодаре

28 июля 2026, 22:42 |
1169
3 Comments
Динамо получило предложение о трансфере в размере 20 миллионов евро
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Амстердамский «Аякс» проявлял серьезный интерес к нападающему киевского «Динамо» Матвею Пономаренко.

По информации турецких СМИ, нидерландский клуб предлагал за украинского форварда 20 миллионов евро, однако получил отказ. После неудачи с трансфером Пономаренко «Аякс» переключился на другого кандидата — нападающего «Генка» Толу Арокодаре.

Сообщается, что амстердамцы выделили около 20 миллионов евро на усиление позиции центрфорварда и рассмотрели практически всех доступных кандидатов на рынке.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу чемпионат Турции по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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Жмоти, деградує ця зірка як і вся динама, Бражко і Шапаренко вам в приклад. Давали 20 , тепер і 5 ніхто не дасть.
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-1
нахєр Аяксу з його найкращою школою в Європі це дно???
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-13
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