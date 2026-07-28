Динамо получило предложение о трансфере в размере 20 миллионов евро

Амстердамский «Аякс» проявлял серьезный интерес к нападающему киевского «Динамо» Матвею Пономаренко.

По информации турецких СМИ, нидерландский клуб предлагал за украинского форварда 20 миллионов евро, однако получил отказ. После неудачи с трансфером Пономаренко «Аякс» переключился на другого кандидата — нападающего «Генка» Толу Арокодаре.

Сообщается, что амстердамцы выделили около 20 миллионов евро на усиление позиции центрфорварда и рассмотрели практически всех доступных кандидатов на рынке.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.