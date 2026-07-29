Бо СВЕНССОН: «Копенгаген создан для того, чтобы играть в Европе»

Главный тренер «Копенгагена» Бо Свенссон высказался о важности матча с «Полесьем» во втором раунде квалификации Лиги конференций.

– На кону очень многое. Не идет речь о том, что мы можем перейти в другой турнир и получить еще один шанс, как другие команды или как это было в предыдущие годы. Поэтому мы хорошо понимаем, что стоит на кону с учетом амбиций «Копенгагена», и само собой разумеется, что это важный матч.

– Определит ли этот матч ваш сезон?

– Не знаю, кто-то скажет, что да, кто-то – что нет. Но я скажу, что это чрезвычайно важный матч. Это не секрет. «Копенгаген» создан для того, чтобы играть в Европе, и у нас есть большая традиция выступлений в еврокубках, поэтому было бы странно сказать что-то другое, кроме того, что это чрезвычайно важная игра.

Ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций между «Копенгагеном» и «Полесьем» состоится в среду, 29 июля, в Копенгагене и начнется в 20:00 по киевскому времени. Первая игра между командами завершилась со счетом 3:3.

Ранее тренер «Копенгагена» назвал вратаря на матч с «Полесьем».