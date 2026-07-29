Участник ЧМ-2026. Тренер Копенгагена назвал вратаря на матч с Полесьем

«Копенгаген» провел два матча в этом сезоне – в одном из них ворота защищал Алекс Рунарссон, а в другом – Доминик Котарски.

Несмотря на это, главный тренер команды Бо Свенссон имеет четкое понимание относительно первого номера команды.

«Доминик является первым вратарем «Копенгагена», – заявил главный тренер.

Именно хорватский голкипер выйдет в стартовом составе команды на ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций против «Полесья». В то же время Рунарссон сыграл в первой встречной игре команд, поскольку Котарски ездил со сборной Хорватии на чемпионат мира и из-за этого пропустил большую часть сборов.

«Алекс хорошо себя проявил, и он также хорошо сыграл в первом матче и во время предсезонной подготовки. У Доминика до этого было не так много тренировочных дней, и тогда я почувствовал, что наиболее естественно было выпустить Алекса», – сказал Свенссон.

Ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций между «Копенгагеном» и «Полесьем» состоится в среду, 29 июля, в Копенгагене и начнется в 20:00 по киевскому времени. Первая игра между командами завершилась со счетом 3:3.