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Лига конференций
29 июля 2026, 12:09 |
346
0

Участник ЧМ-2026. Тренер Копенгагена назвал вратаря на матч с Полесьем

Доминик Котарски сыграет против украинского клуба

29 июля 2026, 12:09 |
346
0
Участник ЧМ-2026. Тренер Копенгагена назвал вратаря на матч с Полесьем
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Котарски
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«Копенгаген» провел два матча в этом сезоне – в одном из них ворота защищал Алекс Рунарссон, а в другом – Доминик Котарски.

Несмотря на это, главный тренер команды Бо Свенссон имеет четкое понимание относительно первого номера команды.

«Доминик является первым вратарем «Копенгагена», – заявил главный тренер.

Именно хорватский голкипер выйдет в стартовом составе команды на ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций против «Полесья». В то же время Рунарссон сыграл в первой встречной игре команд, поскольку Котарски ездил со сборной Хорватии на чемпионат мира и из-за этого пропустил большую часть сборов.

«Алекс хорошо себя проявил, и он также хорошо сыграл в первом матче и во время предсезонной подготовки. У Доминика до этого было не так много тренировочных дней, и тогда я почувствовал, что наиболее естественно было выпустить Алекса», – сказал Свенссон.

Ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций между «Копенгагеном» и «Полесьем» состоится в среду, 29 июля, в Копенгагене и начнется в 20:00 по киевскому времени. Первая игра между командами завершилась со счетом 3:3.

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Копенгаген Копенгаген - Полесье Лига конференций Бо Свенссон
Иван Чирко Источник: Tipsbladet
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